Псевдоактивісту Стахіву втретє не обрали запобіжний захід: в чому причина

Засідання перенесли, оскільки Стахів хоче, щоб йому призначили іншого суддю

У понеділок, 30 вересня, у Львові Галицький районний суд втретє не обрав запобіжний захід проросійському активісту Остапу Стахіву. Його підозрюють у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

Ще до початку засідання Стахів подав клопотання про відвід судді Віктора Романюка, яке суд задовольнив. Про це повідомляє Zaxid.net.

Однак під час судового засідання підозрюваний говорив, що не має претензій до складу суду.

Минулі два рази, 25 і 27 вересня, суд не зміг обрати Остапу Стахіву запобіжний захід, бо той перебував на допиті в поліції разом з адвокатом. Тому до суду не зʼявився.

Видання пише, що на цей раз Стахів прийшов на судове засідання зі своїми прихильниками. Вони цькували й нападали на журналістів у залі суду. При цьому сам підозрюваний показував псевдожурналістське посвідчення та розповідав, що його "тероризують".

Хто такий Остап Стахів

Проти Стахіва з 2021 року відкрита кримінальна справа за статтею про повалення конституційного ладу. Він отримав підозру після організації антивакцинаторських протестів у Києві. Певний час Стахів перебував у СІЗО, але у січні вийшов на свободу. Тоді його соратники сплатили за нього майже мільйон гривень застави. Згодом суд пом'якшив запобіжний захід. Застава була перерахована на потреби ЗСУ.

У 2023 році Стахів разом з антивакцинатором Олегом Геричем з Київщини почав організовувати платні псевдожурналістські курси. Так звані учні отримували журналістські посвідчення, щоб погрожувати поліції та працівникам ТЦК.

Наприкінці весни 2024 року проросійський активіст припинив співпрацю з Геричем й почав організовувати курси з проросійським блогером Жаном Новосельцевим. Останній 23 липня отримав підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.

У травні 2024 року Стахів намагався поновити реєстрацію своїх псевдомедіа. Нацрада відмовилася перереєструвати фейкові ЗМІ. Тому тепер ці посвідчення недійсні. Однак згодом Стахів зареєстрував "Львівську професійну спілку журналістів" і почав продавати посвідчення від її імені.

Раніше "Телеграф" писав, що нардепу Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід ще на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення суду сильно обурило звинувачуваного. За його словами, він 52 роки живе та пересувається без охорони.