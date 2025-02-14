Був увʼязнений за вбивства з необережності та шахрайство: де зараз скандальний "доктор Пі" Слюсарчук

Торік "доктора Пі" виправдав суд

У цей день, 14 лютого, 2014 року, Андрія Слюсарчука, більш відомого як "Доктор Пі", визнали винним у підробці документів і незаконній лікувальній діяльності. Зокрема, чоловік проводив операції на мозку, не маючи відповідної освіти та компетенцій. Це спричинило смерті людей. Натомість у 2000-х чоловік активно позиціював себе в публічному просторі як людина з надможливостями. Згодом все це виявилось фейком.

"Телеграф" розповість справжню біографію псевдолікаря, і чим закінчилась судова справа проти нього.

Що відомо про Андрія Слюсарчука

Слюсарчук розповідав, що він народився у Вінниці, а його батьки загинули в автокатастрофі. Чоловік стверджував, що вступив до Московського медінститут у 12 і завершив його у 18 років. За словами Андрія, згодом він переїхав на Львівщину до коханої Анжели, але вона через певний час померла. Там він працював у районній лікарні та займався сеансами гіпнозу.

Пізніше, як розповідав Слюсарчук, він навчався у Санкт-Петербурзькому університету, який йому вдалося закінчити всього за рік. Також він нібито захистив дисертацію у Москві та отримав звання професора. А після цього повернувся до Львова, де викладав у політехніці.

Андрій Слюсарчук дивував інформацією про себе, фото з мережі

Однак у 2009 році журналісти газети "Експрес" оприлюднили розслідування, яке розкрило іншу версію його життя. Там йшлося про те, що Слюсарчук народився в Житомирі. Мати відмовилась від нього, тому дитину віддали у школу-інтернат. Навчався на штукатура-плиточника.

Слюсарчук намагався намагався влаштуватися нейрохірургом у Новояворівську, однак не вийшло. А на початку 90-х чоловіка підозрювали у шахрайстві. Згодом протягом року працював у Львівській політехніці на кафедрі інформаційних систем і мереж. У цей час проживав у гуртожитку.

Андрій Слюсарчук надавав неправдиву інформацію про себе, фото з мережі

Слюсарчук прославився на всю країну завдяки запам'ятовуванню великої кількості чисел. Зокрема, зазначав, що може відтворити по пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі після коми. Тому його й почали називати "доктор Пі". У 2006 році чоловік встановив рекорд із запам'ятовування. Йшлося про 5 тисяч 100 чисел за 117 секунд.

Слюсарчук отримав прізвисько "доктор Пі", фото з мережі

Так, у Слюсарчука з'явився імідж людини з феноменальними здібностями. У чоловіка почали брати інтерв'ю, запускати телепрограми за його участі. У 2009 році побив рекорд із запам’ятовування. Але тоді він не потрапив до Книги рекордів Гіннеса, оскільки не було представників довідника. Натомість згодом фахівці почали припускати, що Слюсарчук отримував правильні підказки у мікронавушники під час своїх виступів, тому й нібито демонстрував надздібності.

Здібності "доктора Пі" нерідко викликали сумніви, фото з мережі

У 2009 році президент Віктор Ющенко особисто зустрівся з Слюсарчуком і обговорював з ним відкриття Інституту мозку. Організація повинна була шукати способи лікування онкології. А у 2011 році Віктор Янукович нагородив чоловіка Державною премією України в галузі освіти. Її розмір становив 150 тисяч гривень.

Подією, про яку активно писали в медіа, стало те, що Слюсарчук обіграв шахову програму "Рибка-4". Раніше це ніхто не міг зробити. Одну партію чоловік виграв, а в іншій була нічия. Однак професійні шахісти сумнівалися у тому, що Слюсарчук справді переміг, оскільки це найсильніша шахова програма. З'ясувалось, що "Рибка 4" мала системну помилку, завдяки якій Слюсарчук нібито перевершив програму.

Слюсарчук насправді не переміг шахову програму "Рибка-4", фото з мережі

Окрім цього, Слюсарчук проводив операції на мозку, опираючись на свій начебто лікарський досвід. Однак хірургічні втручання закінчувалися ускладненнями в пацієнтів, а також смертю. Зокрема, правоохоронці зафіксували п'ять таких випадків на Львівщині, Тернопільщині та Хмельниччині. Також виявилось, що "доктор Пі" не вчився у жодному медичному виші.

Судовий процес над Андрієм Слюсарчуком

У 2011 році Слюсарчука заарештували в Києві за підозрою в шахрайстві. Так, чоловіка утримували в СІЗО. А вже у 2014 році Слюсарчука визнали винним у незаконній лікарській діяльності, підроблених документах, двох убивствах з необережності та шахрайстві. Його засудили до 8 років ув'язнення.

"Доктор Пі" перебував у в'язниці, фото з мережі

Слюсарчук відбував покарання на Рівненщині. У 2016 році його звільнили через "закон Савченко", згідно з яким один день ув'язнення зараховується за два. Чоловік вирішив довести свою невинуватість. У 2024 році Шевченківський районний суд Львова виправдав Слюсарчука.

"Доктор Пі" вийшов на волю і виправдав себе, фото з мережі

З'ясувалось, що після того, як вийшов на волю, Слюсарчук продовжив надавати медичні операції. Також "доктор Пі" придбав собі двоповерховий маєток під Києвом, який вартує пів мільйона доларів. Виявилось, що він працює у хімічній компанії "Сполука" та у фармацевтичній — "Екофарм".

На сторінці в інстаграмі він поширює фото з операцій, ділиться своїми віршами та роздумами про своє життя. Також він поширює фото з України та закордонних поїздок.

Андрій Слюсарчук зараз, фото з його інстаграму

"Доктор Пі" працює у фармацевтичній та хімічній компаніях, фото з його інстаграму

"Доктор Пі" ділиться фото з-за кордону, фото з його інстаграму

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