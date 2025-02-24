Микола Миколайович Тищенко: досьє, біографія

Шлях від ресторатора до політика та скандального фігуранта справ

Дата народження: 17 травня 1972 року (52 роки)

Хто такий: ресторатор і шоумен, позафракційний народний депутат IX скликання, вигнаний з фракції "Слуга народу"

Національність: українець

Зріст: 185 см

Сімейний стан: розлучений

Знак Зодіаку: Телець

Соцмережі: Telegram, Instagram, Facebook

Микола Миколайович Тищенко — український політик, ресторатор і телеведучий, який здобув широку впізнаваність завдяки своїй діяльності в бізнесі та медіа. Народний депутат України IX скликання від партії "Слуга народу", він неодноразово опинявся в центрі гучних скандалів, що супроводжували його політичну кар'єру. До приходу в політику був успішним ресторатором, володів мережею закладів громадського харчування в Києві та брав участь у популярних телевізійних проєктах. Його діяльність у Верховній Раді, зокрема на посаді заступника голови фракції, а також численні скандали, в тому числі кримінальні провадження, зробили його однією з найобговорюваніших фігур українського політикуму.

Освіта

Микола Тищенко в молодості

Микола Тищенко народився 17 травня 1972 року в Києві. Його батько працював директором будинку побуту, а мати займалася фотографією та також була працівницею цього закладу. За радянськими стандартами їхня сім’я вважалася заможною.

З раннього віку Микола захоплювався спортом, зокрема дзюдо, в якому досяг значних успіхів і здобув звання майстра спорту. У 2008 році він очолив Асоціацію пляжного волейболу Києва.

Середню освіту отримав у спеціалізованій школі №194 "Перспектива" в Києві. Згодом вступив до Київського національного університету будівництва та архітектури, де здобув фах інженера-механіка. Крім того, закінчив військову кафедру та отримав офіцерське звання лейтенанта.

Сім'я

Микола Тищенко з дружиною та сином

Тищенко був одружений тричі. Його першою дружиною стала Лариса Тищенко, яка у 2005 році народила йому сина Данила.

Другий шлюб він уклав з українською моделлю Іриною Журавською, яка здобула титул "Міс Україна-2008". Ірина також є племінницею Віталія Журавського, колишнього народного депутата від "Партії Регіонів" та ексзаступника мера Києва. Проте їхній союз виявився нетривалим — вже за рік пара розлучилася, не маючи спільних дітей.

Третя дружина Тищенка — Алла Барановська, журналістка та фотомодель родом із Донецька. Їхнє весілля відбулося у 2016 році, а у 2018-му на світ з’явився їхній син Давид. У 2019 році, напередодні політичної кар’єри, Тищенко переоформив частину свого бізнесу на дружину.

Однак сімейне життя не витримало випробувань відстанню. У листопаді 2023 року Тищенко ініціював розлучення, і на початку 2024 року суд офіційно розірвав їхній шлюб. Причиною розставання, як зазначали обидва, стала неможливість спільного проживання, оскільки їхні професійні шляхи пролягали в різних містах.

Бізнес та медіа

Микола Тищенко ведучий програми "Ревізор"

Микола Тищенко розпочав свою кар’єру як підприємець у сфері ресторанного бізнесу. Наприкінці 1990-х років він почав активно інвестувати в цю сферу та згодом створив мережу ресторанів у Києві. Одним із його найвідоміших проєктів стала ресторанна компанія Nikolay Tishchenko Restaurants, до якої входили такі елітні заклади: "Велюр" — ресторан, що став відомим не лише завдяки високому рівню обслуговування, а й через часті візити політиків і бізнесменів; "Рішельє", "Тургенєв", "Сейф", "Рамазан" та інші популярні заклади в Києві.

Бізнес Тищенка мав значний успіх, що зробило його одним із найвідоміших рестораторів столиці. Проте неодноразово ресторани опинялися у центрі скандалів. Зокрема, під час карантину 2020 року у ЗМІ з’явилася інформація, що ресторан "Велюр" продовжував працювати, приймаючи гостей, серед яких були політики, попри офіційну заборону.

Окрім бізнесу, Микола Тищенко активно розвивав кар’єру в медіа. Він став відомий широкому загалу як телеведучий та учасник розважальних програм. Найбільшу популярність йому приніс "Ревізор" на "Новому каналі", де він став ведучим, який перевіряв рівень обслуговування та якість їжі у закладах громадського харчування по всій Україні. Пізніше він брав участь у шоу "МастерШеф" та інших телепроєктах.

Політична діяльність

Микола Тищенко у Верховній Раді

Микола Тищенко розпочав свою політичну кар’єру у 2019 році, ставши кандидатом у народні депутати України від партії "Слуга народу" на парламентських виборах. У результаті голосування він здобув перемогу у 219-му виборчому окрузі (Святошинський район Києва) та отримав мандат народного депутата.

У Верховній Раді Тищенко виконував низку важливих функцій. Він був співголовою групи з міжпарламентських зв’язків із Саудівською Аравією та Катаром, обіймав посаду заступника голови фракції "Слуга народу" та очолював Київську міську організацію партії. Також його призначили заступником голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Попри законодавчі обмеження щодо участі політиків в освітніх процесах, Тищенко після обрання народним депутатом відвідував урочисті лінійки у двох школах Києва з нагоди початку навчального року.

У 2020 році він висловив намір балотуватися на посаду мера Києва та розпочав передвиборчу кампанію. Однак під час внутрішніх праймеріз партії "Слуга народу" поступився Ірині Верещук, яка в підсумку стала офіційною кандидаткою від політсили.

У січні 2023 року Тищенка виключили з фракції "Слуга народу" після скандалу, пов’язаного з його поїздкою до Таїланду під час повномасштабної війни. Перебуваючи в Бангкоку, він намагався пояснити свій візит "зустріччю з українською громадою", але ця подія викликала значний суспільний резонанс і хвилю обурення. Після цього його виключили з партії "Слуга народу".

Цікаво, що Микола Тищенко має давні зв’язки з керівництвом держави: він є кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака та близьким другом президента Володимира Зеленського.

Скандали та кримінальні справи

Микола Тищенко у суді

Діяльність Миколи Тищенка часто супроводжується гучними скандалами та суперечливими ситуаціями. За даними деяких ЗМІ, у 90-х роках він міг бути пов’язаний із кримінальним світом Києва. Його пов’язували з одним із найбільших організованих злочинних угруповань того часу — "Савлохи", де він нібито був бригадиром й мав прізвисько "Коля Оболонський". За даними журналістів, угруповання контролювало кілька київських ринків, а також готелі "Турист" і "Славутич". Згодом, після конфлікту з лідерами угруповання, Тищенко відійшов від кримінального середовища та почав активно розвивати ресторанний бізнес.

Перед парламентськими виборами 2019 року він привернув до себе увагу незвичайним способом агітації. Через Instagram він запрошував жителів Борщагівки на безкоштовні обіди в свої ресторани, при цьому вхід був дозволений лише за наявності київської прописки. Це викликало підозри у можливих спробах підкупу виборців.

Ставши народним депутатом, Тищенко неодноразово потрапляв у скандали. Одним із перших випадків стало його грубе звернення до журналістки "Радіо Свобода", коли на її питання він відповів: "Хто ви така, щоб мене контролювати?". У жовтні 2019 року в стінах Верховної Ради він ледь не побився з депутатом від "ОПЗЖ" Миколою Скориком через питання щодо розслідування подій в Одесі 2 травня 2014 року.

Того ж року в мережу потрапило його листування з пранкером Джокером, який, видаючи себе за генерального прокурора Руслана Рябошапку, вивідав у Тищенка компромат на колег по фракції. У переписці він відкрито говорив про "зрадників" у партії, згадував про зарплати "в конвертах" і навіть пропонував "генпрокурору" спільно встановлювати партійну дисципліну.

У 2020 році, під час карантину, Тищенко закликав дотримуватись обмежень, проте сам порушував їх. Його ресторан "Велюр" продовжував працювати, приймаючи відвідувачів усупереч заборонам. А влітку того ж року, коли у Києві на Позняках стався вибух житлового будинку, нардеп приїхав на місце трагедії з ящиком лимонів, що викликало хвилю обурення у суспільстві.

Його ім’я також фігурувало в антикорупційних розслідуваннях. У 2020 році депутат Гео Лерос передав до НАБУ матеріали щодо можливого розкрадання бюджету на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту, в якому могли бути задіяні Тищенко та бізнесмен Денис Комарницький. Пізніше Лерос оприлюднив записи, які, на його думку, підтверджували причетність Тищенка до цієї схеми. У відповідь депутат подав до суду.

Ще один скандал вибухнув у 2021 році, коли Тищенко влаштував грандіозну вечірку для своєї дружини в київському готелі "Fairmont", попри карантин. Після публічного розголосу дружина політика заявила, що всі гості нібито здали тести на COVID-19, а святкування проходило в номерах, однак пояснення не врятувало депутата від шквалу критики.

У 2023 році на тлі війни Тищенко поїхав до Таїланду, пояснюючи це "зустріччю з українською громадою". Його поїздка викликала хвилю суспільного обурення, адже в цей період РНБО запровадила жорсткі обмеження на виїзд чиновників за кордон. Це стало останньою краплею для партії "Слуга народу", і депутата виключили з фракції.

У червні 2024 року Тищенко опинився в центрі ще одного гучного скандалу. У супроводі групи чоловіків у камуфляжі він прибув до Дніпра, заявивши, що бореться з нелегальними кол-центрами. В ході "рейду" люди з його оточення напали на ветерана війни, спецпризначенця ГУР Дмитра Павлова ("Сина"), скрутили його, одягли наручники та побили. Після цього в правоохоронців з’явилися питання до оточення Тищенка: серед його супутників виявився ексдепутат від забороненої "ОПЗЖ" Сергій Савченко, а також поліцейський Богдан Писаренко, якого згодом звільнили.

26 червня 2024 року у Тищенка провели обшуки, після чого йому оголосили підозру в незаконному позбавленні волі людини. Судові засідання у цій справі тривають.

27 січня 2025 року Бабушкінський районний суд Дніпра продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці. Незважаючи на серйозність обвинувачень, Тищенко не завжди особисто з'являється на судові засідання, іноді беручи участь через відеозв'язок.

Окрім скандальної діяльності, Тищенко відомий своїми мовними курйозами, які стали мемами серед українців. Зокрема, він називав чорнобильську трагедію "святом", чай каркаде — "кракаде", а H&M — "Емчендем". Його обмовки та абсурдні висловлювання регулярно стають приводом для жартів у соцмережах.