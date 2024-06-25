Микола Тищенко отримав підозру від ДБР: всі подробиці та фото

ДБР показало кадри візиту до нардепа

Народний депутат Микола Тищенко, охорона якого напала на колишнього військового у Дніпрі, отримав повідомлення про підозру. Йдеться про підозру у незаконному позбавленні чоловіка волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

"20 червня 2024 у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", — йдеться у повідомленні ДБР.

Зазначається, що Тищенко повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Тобто за частиною 2 статті 146 КК України). ДБР публікує кадри з "візиту" слідчих до Тищенка.

Нагадаємо, 20 червня на військового Дмитра Павлова у посеред Дніпра напала "свита" Тищенка. Чоловік саме гуляв з дитиною у колясці. Його скрутили, закували в кайданки та почали бити за зауваження у бік охорони нардепа. Пізніше Микола Тищенко заявив, що військовий нібито входить до ОЗУ "9" у Дніпрі та кришує "офіси", ботоферми та інших "шахраїв".

Як розповідав "Телеграф", поліціянта Богдана Писаренка, який у Дніпрі допомагав нардепу Тищенку чинити напад на військового, звільнили з Національної поліції. Крім того, у мережі вирахували ще одного нападника на військового у Дніпрі, який діяв разом із нардепом Тищенком та іншими охоронцями.

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