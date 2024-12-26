Поводив себе як "великий малюк": яким був Тищенко у "Ревізорі"

Політик вів соціальну телепрограму два сезони

Микола Тищенко — одіозний політик, телеведучий, ресторатор, який неодноразово потрапляв у скандали. Зараз нардепа підозрюють у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця Дмитра Мазохи. Однак на останнє засідання суду він не з'явився через скарги на здоров'я.

До політичної кар'єри Тищенко працював на телебаченні. Він був ведучим програми "Ревізор", в якій перевіряв заклади харчування та готелі на чистоту та відповідність нормам. "Телеграф" розповість, яким був у ті часи скандальний політик.

Микола Тищенко у "Ревізорі"

Директорка Творчого об’єднання №1, яке займалось створенням "Ревізора", Вікторія Бурдукова розповідала, що Тищенко проходив 3 етапи кастингу у програму, як всі кандидати. Чоловік мав співбесіду, ревізію у запропонованих обставинах та справжню перевірку закладу.

Тищенко згадував в інтерв'ю, що творці проєкту створювали йому незручні обставини, аби побачити, як він буде себе поводити. Наприклад, чоловік жив у готелі без гарячої води і тепла за температури +13 та ночував у тісному спальному мішку. Також автори "Ревізору" упродовж 2 днів не давали Тищенку їжі, пояснюючи це особливостями контракту.

Утім, Тищенко зазначав, що труднощі не лякали його, а навпаки зацікавлювали. Також телеведучий розповідав, що шеф-редакторка програми Ганна Жижа дуже допомагала йому у роботі та все підказувала. Іноді глядачі бачили жінку в кадрі, оскільки вона також кілька разів проводила ревізії замість ведучого.

Жижа ділилась, що Тищенко працював в кадрі по 10-12 годин на добу, і це було доволі складно. Тому іноді траплялися "ляпи", які редакторка могла виправити. Ганна розповідала, що телеведучий частіше помилявся, коли був голодний. Тому він міг поводити себе як "великий малюк".

"Коля міг втомитися, він — чоловік, і якщо у нас не було обіду, і він не з'їв шматок м'яса та десяток яєць без жовтка, він міг заговорюватись. Переплутати духовку з чимось ще", – казала Жижа.

Сам ресторатор був доволі суворим ревізором. Він критикував персонал, якщо у закладах було брудно чи зберігалась несвіжа їжа.

Водночас програма за участі Тищенка стала успішною. У 2018 році його нагородили премією "Телетріумф" у номінації "Найкращий ведучий тематичної розважальної програми формату lifestyle". Ресторатор зізнався, що ледь не втратив власний бізнес через концентрацію на телевізійній кар'єрі, однак був щасливим, що його роботу оцінили. Він порівнював емоції, які відчув після отримання статуетки, як після народження дитини.

З Тищенком планували відзняти один сезон "Ревізора", але вирішили продовжити контракт ще й на другий. У 2018 році шоумен заявив, що покидає програму. Ймовірно, чоловіка втомили тривалі зйомки та часті поїздки у різні міста України. Так, Тищенко вів 8 та 9 сезони проєкту, а потім припинив співпрацю з "Ревізором".

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд мав у молодості скандальний політик Микола Тищенко. Протягом останніх років його зовнішність дещо змінилась.