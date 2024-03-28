Безліч скандалів та "чужі" авто. Чим запам’ятався Тищенко за 5 років у Раді

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Скандальний нардеп Микола Тищенко за час під куполом Ради освоїв спосіб життя перекотиполя — живе у квартирах та їздить автівками інших людей.

Розповідаємо про це детальніше.

Коротке досьє

До Верховної Ради був власником мережі ресторанів та вів теле-шоу "Ревізор". У 2019 році був обраний депутатом по 219 округу (Святошинський район Києва) від партії "Слуга народу".

У січні 2023 року Тищенка виключили з фракції та партії "Слуга народу", відсторонивши від ключової посади заступника голови фракції. Також усунули від керівництва Закарпатською обласною організацією "Слуги Народу".

Зараз — заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Позафракційний.

Ефективність

Тищенко у 2022 році зайнявся ТСК щодо лісових, водних ресурсів та екоінспекції. Пропонував, щоб ЗСУ захищали ліси та гори під час війни.

Однак звіти не набирали голосів.

Активність у 2019-2024 роках

Наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (#5655). Голосував проти відкриття реєстру декларацій.

Чи збіднів/збагатів

Декларації Тищенка — окремий вид мистецтва знаходити шпарини у законодавстві. Нещодавно журналіст "УП" Михайло Ткач кілька днів їздив за нардепом по Ужгороду і побачив купу незадекларованого майна:

електрокар Mercerdes-Benz V250 (записаний на іншу людину);

дружину він теж не задекларував (бо розлучився, а це дозволяє виключити з документу її майно й доходи). Але їх бачили разом.

проживання (незадеклароване) у квартирі найдорожчого ЖК в Ужгороді ексдружини Алли Барановської;

можливо, прихований бізнес.

Колишня також подарувала йому 12 млн грн після розлучення. Подарунок надійшов 15 лютого 2024 року, а розлучилася пара наприкінці 2023 року.

ЖК "PecherSKY"

Тищенко також безоплатно користувався квартирою й паркомісцями в елітному ЖК "PecherSKY" у столиці.

Хоча особливих сенсацій від декларації Тищенка очікувати не варто (бо він мало що декларує), все ж погляньмо, як змінився стан його фінансових справ.

На старті потрапляння у Раду у 2019 році Тищенко задекларував:

квартиру у Києві дружини;

земельну ділянку 1000 м2 у Києві дружини

подружжя безплатно користувалося двома паркомісцями родича бізнес-партнера з ресторанного бізнесу Віталія Сітака.

безкоштовне користування квартирою Сітака у Києві та квартирою батька.

Також вказав колекцію сумочок і прикрас дружини: Dior, Prada, Chanel, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Salomon, Valentino, Yves Saint Laurent, Hermes, каблучку і браслет Cartier, кілька годинників Rolex, у тому числі 3 самого Тищенка. Депутат теж не відставав та мав годинники Breguet, Bovet 1822, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet.

Заощадження на початку політичної кар'єри і зараз

За час перебування Тищенка у Раді дружина пересіла на Mercedes-Benz E400 (1,3 млн грн), у неї також з 2020 року з’явилося нежитлове приміщення в Києві (спільно з Володимиром Сітаком та Геннадієм Дмітрієвим площею 283,5 кв.м). Вона — власниця салонів краси у Києві та Ужгороді.

Заощадження депутата також зросли: він вже мав 242 тис. євро (у 2019-му — 11 тисяч), 41,5 тис. доларів (порівняно з 38,5 тис. раніше). Дружина зберігала готівкою 9,15 млн гривень (у 2019 — 980 тис. грн) та 290 тис. доларів.

Репутація у медіа

Тищенку щастить потрапляти у скандали. Їх настільки багато, що просто перерахуємо їх по пунктах:

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп Тищенко обговорював "екологічні питання" із фігурантом розслідування ДБР.