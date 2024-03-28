Безліч скандалів та "чужі" авто. Чим запам’ятався Тищенко за 5 років у Раді
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Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри
"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.
Скандальний нардеп Микола Тищенко за час під куполом Ради освоїв спосіб життя перекотиполя — живе у квартирах та їздить автівками інших людей.
Розповідаємо про це детальніше.
Коротке досьє
До Верховної Ради був власником мережі ресторанів та вів теле-шоу "Ревізор". У 2019 році був обраний депутатом по 219 округу (Святошинський район Києва) від партії "Слуга народу".
У січні 2023 року Тищенка виключили з фракції та партії "Слуга народу", відсторонивши від ключової посади заступника голови фракції. Також усунули від керівництва Закарпатською обласною організацією "Слуги Народу".
Зараз — заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури. Позафракційний.
Ефективність
Тищенко у 2022 році зайнявся ТСК щодо лісових, водних ресурсів та екоінспекції. Пропонував, щоб ЗСУ захищали ліси та гори під час війни.
Однак звіти не набирали голосів.
Наприкінці 2022 року проголосував за містобудівну реформу (#5655). Голосував проти відкриття реєстру декларацій.
Чи збіднів/збагатів
Декларації Тищенка — окремий вид мистецтва знаходити шпарини у законодавстві. Нещодавно журналіст "УП" Михайло Ткач кілька днів їздив за нардепом по Ужгороду і побачив купу незадекларованого майна:
- електрокар Mercerdes-Benz V250 (записаний на іншу людину);
- дружину він теж не задекларував (бо розлучився, а це дозволяє виключити з документу її майно й доходи). Але їх бачили разом.
- проживання (незадеклароване) у квартирі найдорожчого ЖК в Ужгороді ексдружини Алли Барановської;
- можливо, прихований бізнес.
Колишня також подарувала йому 12 млн грн після розлучення. Подарунок надійшов 15 лютого 2024 року, а розлучилася пара наприкінці 2023 року.
Тищенко також безоплатно користувався квартирою й паркомісцями в елітному ЖК "PecherSKY" у столиці.
Хоча особливих сенсацій від декларації Тищенка очікувати не варто (бо він мало що декларує), все ж погляньмо, як змінився стан його фінансових справ.
На старті потрапляння у Раду у 2019 році Тищенко задекларував:
- квартиру у Києві дружини;
- земельну ділянку 1000 м2 у Києві дружини
- подружжя безплатно користувалося двома паркомісцями родича бізнес-партнера з ресторанного бізнесу Віталія Сітака.
- безкоштовне користування квартирою Сітака у Києві та квартирою батька.
Також вказав колекцію сумочок і прикрас дружини: Dior, Prada, Chanel, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Salomon, Valentino, Yves Saint Laurent, Hermes, каблучку і браслет Cartier, кілька годинників Rolex, у тому числі 3 самого Тищенка. Депутат теж не відставав та мав годинники Breguet, Bovet 1822, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet.
За час перебування Тищенка у Раді дружина пересіла на Mercedes-Benz E400 (1,3 млн грн), у неї також з 2020 року з’явилося нежитлове приміщення в Києві (спільно з Володимиром Сітаком та Геннадієм Дмітрієвим площею 283,5 кв.м). Вона — власниця салонів краси у Києві та Ужгороді.
Заощадження депутата також зросли: він вже мав 242 тис. євро (у 2019-му — 11 тисяч), 41,5 тис. доларів (порівняно з 38,5 тис. раніше). Дружина зберігала готівкою 9,15 млн гривень (у 2019 — 980 тис. грн) та 290 тис. доларів.
Репутація у медіа
Тищенку щастить потрапляти у скандали. Їх настільки багато, що просто перерахуємо їх по пунктах:
- сестра Тищенка фігурує в розслідуваннях про Подільсько-Воскресенський міст;
- порівняв Україну з гумовою лялькою;
- ковідна вечірка
- робота "Велюру" у локдаун;
- роздав лимони людям, які втратили житло на Позняках;
- назвав Чорнобильську катастрофу святом;
- втеча на Закарпаття на початку вторгнення;
- неякісні бронежилети для ТРО;
- дарував від себе "швидку", яку насправді купив столичний забудовник;
- повідомив про взяття ЗСУ Лівану замість Лиману.
- поїздка до Таїланду серед війни;
- порвав штани Гончаренку;
Раніше "Телеграф" писав, що нардеп Тищенко обговорював "екологічні питання" із фігурантом розслідування ДБР.