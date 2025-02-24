Николай Николаевич Тищенко: досье, биография

Путь от ресторатора к политику и скандальному фигуранту дел

Дата рождения: 17 мая 1972 года (52 года)

Кто такой: ресторатор и шоумен, внефракционный народный депутат IX созыва, изгнанный из фракции "Слуга народа"

Национальность: украинец

Рост: 185 см

Семейное положение: разведенный

Знак Зодиака: Телец

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Николай Николаевич Тищенко — украинский политик, ресторатор и телеведущий, обретший широкую узнаваемость благодаря своей деятельности в бизнесе и медиа. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа", он неоднократно оказывался в центре громких скандалов, сопровождавших его политическую карьеру. До прихода в политику был успешным ресторатором, владел сетью общепитов в Киеве и участвовал в популярных телевизионных проектах. Его деятельность в Верховной Раде, в том числе в должности заместителя председателя фракции, а также многочисленные скандалы, в том числе уголовные производства, сделали его одной из самых обсуждаемых фигур украинского политикума.

Образование

Николай Тищенко в молодости

Николай Тищенко родился 17 мая 1972 года в Киеве. Его отец работал директором дома быта, а мать занималась фотографией и была работницей этого заведения. По советским стандартам их семья считалась состоятельной.

С раннего возраста Николай увлекался спортом, в частности дзюдо, в котором добился значительных успехов и получил звание мастера спорта. В 2008 году он возглавил Ассоциацию пляжного волейбола Киева.

Среднее образование получил в специализированной школе №194 "Перспектива" в Киеве. Впоследствии поступил в Киевский национальный университет строительства и архитектуры, где получил специальность инженера-механика. Кроме того, окончил военную кафедру и получил офицерское звание лейтенанта.

Семья

Николай Тищенко с женой и сыном

Тищенко был женат трижды. Его первой женой стала Лариса Тищенко, которая в 2005 году родила ему сына Даниила.

Второй брак он заключил с украинской моделью Ириной Журавской, получившей титул "Мисс Украина-2008". Ирина также является племянницей Виталия Журавского, бывшего народного депутата от Партии Регионов и экс-заммэра Киева. Однако их союз оказался непродолжительным — уже через год пара развелась, не имея общих детей.

Третья жена Тищенко – Алла Барановская, журналистка и фотомодель родом из Донецка. Их свадьба состоялась в 2016 году, а в 2018 году на свет появился их сын Давид. В 2019 году, в преддверии политической карьеры, Тищенко переоформил часть своего бизнеса на жену.

Однако семейная жизнь не выдержала испытаний расстоянием. В ноябре 2023 года Тищенко инициировал развод, и в начале 2024 года суд официально расторг их брак. Причиной расставания, как отмечали оба, стала невозможность совместного проживания, поскольку их профессиональные пути пролегали в разных городах.

Бизнес и медиа

Николай Тищенко ведущий программы "Ревизор"

Николай Тищенко начал свою карьеру в качестве предпринимателя в сфере ресторанного бизнеса. В конце 1990-х он начал активно инвестировать в эту сферу и впоследствии создал сеть ресторанов в Киеве. Одним из его самых известных проектов стала ресторанная компания Nikolay Tishchenko Restaurants, в которую входили такие элитные заведения: "Велюр" — ресторан, ставший известным не только благодаря высокому уровню обслуживания, но из-за частых визитов политиков и бизнесменов; "Ришелье", "Тургенев", "Сейф", "Рамазан" и другие популярные заведения в Киеве.

Бизнес Тищенко имел значительный успех, что сделало его одним из самых известных рестораторов столицы. Однако не раз рестораны оказывались в центре скандалов. В частности, во время карантина 2020 года в СМИ появилась информация, что ресторан "Велюр" продолжал работать, принимая гостей, среди которых были политики, несмотря на официальный запрет.

Кроме бизнеса Николай Тищенко активно развивал карьеру в медиа. Он стал известен широкой публике как телеведущий и участник развлекательных программ. Наибольшую популярность ему принес "Ревизор" на "Новом канале", где он стал ведущим, проверяющим уровень обслуживания и качество пищи в общепитах по всей Украине. Позже он участвовал в шоу "МастерШеф" и других телепроектах.

Политическая деятельность

Николай Тищенко в Верховной Раде

Николай Тищенко начал свою политическую карьеру в 2019 году, став кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах. В результате голосования он одержал победу в 219 избирательном округе (Святошинский район Киева) и получил мандат народного депутата.

В Верховной Раде Тищенко выполнял ряд важных функций. Он был сопредседателем группы межпарламентских связей с Саудовской Аравией и Катаром, занимал должность заместителя председателя фракции "Слуга народа" и возглавлял Киевскую городскую организацию партии. Также его назначили заместителем председателя Комитета Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре.

Несмотря на законодательные ограничения по участию политиков в образовательных процессах, Тищенко после избрания народным депутатом посещал торжественные линейки в двух школах Киева по случаю начала учебного года.

В 2020 году он выразил намерение баллотироваться на должность мэра Киева и начал предвыборную кампанию. Однако во время внутренних праймериз партии "Слуга народа" уступил Ирине Верещук, которая в итоге стала официальным кандидатом от политсилы.

В январе 2023 Тищенко исключили из фракции "Слуга народа" после скандала, связанного с его поездкой в Таиланд во время полномасштабной войны. Находясь в Бангкоке, он пытался объяснить свой визит "встречей с украинской общиной", но это событие вызвало значительный общественный резонанс и волну возмущения. После этого его исключили из партии "Слуга народа".

Интересно, что у Николая Тищенко давние связи с руководством государства: он является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака и близким другом президента Владимира Зеленского.

Скандалы и уголовные дела

Николай Тищенко в суде

Деятельность Николая Тищенко часто сопровождается громкими скандалами и противоречивыми ситуациями. По данным некоторых СМИ, в 90-х годах он мог быть связан с криминальным миром Киева. Его связывали с одной из крупнейших организованных преступных группировок того времени — "Савлохи", где он якобы был бригадиром и имел прозвище "Коля Оболонский". По данным журналистов, группировка контролировала несколько киевских рынков, а также гостиницы "Турист" и "Славутич". Впоследствии после конфликта с лидерами группировки Тищенко отошел от криминальной среды и начал активно развивать ресторанный бизнес.

Перед парламентскими выборами 2019 он привлек к себе внимание необычным способом агитации. Через Instagram он приглашал жителей Борщаговки на бесплатные обеды в свои рестораны, при этом вход был разрешен только при наличии киевской прописки. Это вызвало подозрения в попытках подкупа избирателей.

Став народным депутатом, Тищенко не раз попадал в скандалы. Одним из первых случаев стало его грубое обращение к журналистке "Радио Свобода", когда на ее вопрос он ответил: "Кто вы такая, чтобы меня контролировать?" В октябре 2019 года в стенах Верховной Рады он едва не подрался с депутатом от "ОПЗЖ" Николаем Скориком из-за вопроса о расследовании событий в Одессе 2 мая 2014 года.

В том же году в сеть попала его переписка с пранкером Джокером, который, выдавая себя за генерального прокурора Руслана Рябошапко, выведал у Тищенко компромат на коллег по фракции. В переписке он открыто говорил о "изменниках" в партии, упоминал о зарплатах "в конвертах" и даже предлагал "генпрокурору" совместно устанавливать партийную дисциплину.

В 2020 году, во время карантина, Тищенко призвал соблюдать ограничения, однако сам нарушал их. Его ресторан "Велюр" продолжал работать, принимая посетителей вопреки запретам. А летом того же года, когда в Киеве на Позняках произошел взрыв жилого дома, нардеп приехал на место трагедии с ящиком лимонов, что вызвало возмущение в обществе.

Его имя также фигурировало в антикоррупционных расследованиях. В 2020 году депутат Гео Лерос передал НАБУ материалы о возможном хищении бюджета на строительстве Подольско-Воскресенского моста, в котором могли быть задействованы Тищенко и бизнесмен Денис Комарницкий. Позже Лерос обнародовал записи, которые, по его мнению, подтверждали причастность Тищенко к этой схеме. В ответ депутат подал в суд.

Еще один скандал разразился в 2021 году, когда Тищенко устроил грандиозную вечеринку для своей жены в киевской гостинице "Fairmont", несмотря на карантин. После публичной огласки жена политика заявила, что все гости якобы сдали тесты на COVID-19, а празднование проходило в номерах, однако объяснение не спасло депутата от шквала критики.

В 2023 году на фоне войны Тищенко уехал в Таиланд, объясняя это "встречей с украинской общиной". Его поездка вызвала волну общественного возмущения, ведь в этот период СНБО ввел жесткие ограничения на выезд чиновников за границу. Это стало последней каплей для партии "Слуга народа", и депутат был исключен из фракции.

В июне 2024 года Тищенко оказался в центре еще одного громкого скандала. В сопровождении группы мужчин в камуфляже он прибыл в Днепр, заявив, что борется с нелегальными колл-центрами. В ходе "рейда" люди из его окружения напали на ветерана войны, спецназовца ГУР Дмитрия Павлова ("Сына"), скрутили его, надели наручники и избили. После этого у стражей порядка появились вопросы к окружению Тищенко: среди его спутников оказался эксдепутат от запрещенной "ОПЗЖ" Сергей Савченко, а также полицейский Богдан Писаренко, которого впоследствии уволили.

26 июня 2024 года у Тищенко провели обыски, после чего ему объявили подозрение в незаконном лишении свободы человека. Судебные заседания по этому делу продолжаются.

27 января 2025 года Бабушкинский районный суд Днепра продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Несмотря на серьезность обвинений, Тищенко не всегда лично появляется на судебные заседания, иногда принимая участие через видеосвязь.

Кроме скандальной деятельности, Тищенко известен своими языковыми курьезами, ставшими мемами среди украинцев. В частности, он называл чернобыльскую трагедию "праздником", чай каркаде — "кракаде", а H&M — "Эмчендем". Его оговорки и абсурдные высказывания регулярно становятся поводом для шуток в соцсетях.