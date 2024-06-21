На тлі скандалу з військовим у Дніпрі Тищенко знову на слуху: чи правда, що він кум Єрмака?

Багато хто у своїх згадках про нардепа називають його просто — "кум Єрмака"

Після скандалу із військовим у Дніпрі народний депутат Микола Тищенко знову опинився на слуху і зараз українці активно шукають про нього інформацію у мережі. Один із найпопулярніших запитів на сьогоднішній день — чи правда, що він є кумом глави Офісу президента Андрія Єрмака.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні. Для цього було знайдено у соцмережах, ЗМІ, інтерв’ю заяви з цього приводу від них обох.

Варто зазначити, що у багатьох публікаціях та постах Тищенка називають саме "кумом Єрмака". При цьому цей факт спливає часто, коли довкола нардепа розгортається новий скандал.

Так, 2016 року Микола Тищенко опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій він називає Єрмака хрещеним батьком свого сина. Зазначимо, що 2016-го Тищенко залишив МастерШеф після 6 років ефірів, а наступного року став ведучим "Ревізора". Андрій Єрмак у 107 році став членом Української кіноакадемії, а також членом Європейської кіноакадемії. Мало хто знає, але він є засновником Garnet International Media Group і продюсером 5 фільмів.

2020 року Єрмак підтвердив, що хрестив сина Миколи Тищенка. При цьому він наголосив, що не має жодного відношення до висування його кума на виборах мера Києва.

"Ми знайомі багато років. Коли у Колі народився син…(перший — ред.) Я його хрестив. Ми ніколи не були в жодному спільному бізнесі, просто дружили. Хочу прояснити момент, користуючись можливістю: коли Коля прийшов з ідеєю, що хоче йти на парламентські вибори, я сказав, що не клопотатиму, рекомендувати його до списку….Я сказав йому: хочеш йти — йти і перемагай", — сказав він в інтерв’ю LB.ua.

Крім того, Єрмак підкреслив, що "розтиражоване "кум Тищенко" має мало спільного з реальністю", оскільки вони мало спілкуються через брак часу в обох.

У тому ж 2020 Тищенко в інтерв’ю "Українській правді" сказав, що з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у нього суворі взаємини, попри те, що він його кум.

"Дивіться, я – кум, ми знайомі понад 30 років, але я не хочу спекуляцій на цю тему і ще раз закликаю: вистачить спекулювати. Ми маємо професійні взаємини. Більше можу сказати – і вони ще суворіші, ніж якби це було стосовно будь-якого іншого народного депутата. Тому що ми не маємо права на помилку. Ми працюємо на країну", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яких автомобілях їздить нардеп Микола Тищенко. Частина з цих машин записана на нього офіційно, а частина належить його близькому оточенню.