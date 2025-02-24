Ворог просувається селами України: що відбувається на фронті (карта)

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат

Триває 1097-й день війни з Росією. Минулої доби, 23 лютого, росіяни знову могли мати територіальні успіхи на фронті. Загалом, від початку минулої доби відбулося 81 боєзіткнення.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Ворог просунувся у трьох населених пунктах.

"Ворог просунувся у Білогорівці, біля Макіївки та Очеретуватого", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу, милої доби відбулось на фронті відбулось 81 бойових зіткнень. Найважче на Покровському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Часового Яру та в напрямку Олександро-Шультиного, одну атаку відбито українськими воїнами. Авіаудару зазнала Рай-Олександрівка.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Кримське, чотири атаки ще тривають.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 22 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Промінь, Котлине, Андріївка, Богданівка, Улакли, Новосергіївка, Молодецьке, Леонтовичі, Покровськ, Миролюбівка та Водяне Друге, два боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів зазнали Комар, Олексіївка, Звірове, Лисівка та Мирноград.

"Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — на цьому напрямку було знешкоджено 340 окупантів, 190 з них — безповоротно. Також знищено 13 одиниць автомобільної техніки, антену БпЛА, міномет, гармату, дві багі, крім того, значно пошкоджено одну бойову броньовану машину, чотири одиниці автомобільної техніки та три гармати загарбників", — йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник протягом доби провів 19 штурмів позицій українських підрозділів, два боєзіткнення ще тривають. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши при цьому 23 керовані бомби, та здійснив 346 артилерійських обстрілів.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів, чи готова Україна обміняти Курську область. Він наголосив, що цей регіон не варто записувати до наших територій.