Зеленський розповів, чи розглядає Україна приєднання Курщини (відео)

Він висловив впевненість, що коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності, то нам це допоможе

Президент України Володимир Зеленський розповів, на що Україна готова поміняти Курську область. Він наголосив, що цей регіон не варто записувати до наших територій.

За словами глава держави, Україну цікавлять тільки свої території. Про це він сказав під час форуму "Україна. Рік 2025".

У будь-якому випадку Курська область дасть нам можливість обміняти її на наші території,

Він висловив впевненість, що коли ми дійдемо до питання територіальної цілісності і питання тих чи інших кроків, то нам це допоможе.

Курська битва — що відомо

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

З того часу минуло пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.