Росія пошматувала Бучу, Ірпінь та інші міста під Києвом у 2022 році. Що з ними зараз (фото)

За три роки після звільнення від російської окупації Київська область змогла не тільки залікувати рани війни, а й модернізувати критичну інфраструктуру та відбудувати зруйноване житло

Росія розпочала повномасштабну війну три роки тому, а саме 24 лютого 2022 року. В перші дні росіяни зайшли в Київську область, де наробили багато лиха, розбивши танками та артилерією будинки, парки, дороги.

"Телеграф" розповів, як з того моменту відновили міста під Києвом. Варто зазначити, що унаслідок бойових дій навколо столиці в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерський та Пісківській територіальних громадах.

Станом на 2024 рік область відновила повністю або частково із забезпеченням життєдіяльності майже 17,5 тис. об'єктів. Передовсім відбудовують житлові будинки та соціальну інфраструктуру.

Буча — не місто трагедії, а успіху

27 лютого 2022 року. Буча, вулиця Вокзальна. Саме нею тридцятикілометрова колона російської техніки йшла через усе місто до Ірпеня, а звідти — планувала йти на Київ, щоб "взяти його за 3 дні". Тоді цій колоні спочатку завадили добровольці з Бучі, згодом її знищили Збройні сили України з "Байрактара".

Фото першого бою у Бучі тоді шокували весь світ. Місцеві мешканці, які жили на цій вулиці, були шоковані не менше. Під час того бою вони сиділи по підвалах та погребах, а коли все стихло, то не всі змогли побачити свої будинки цілими. Загалом Буча провела в окупації 33 дні.

У 2023 році Вокзальну у Бучі відновили. Американська некомерційна організація спільно з партнерами та владою відремонтували будинки. Деякі з них відремонтували з нуля. Крім того, унаслідок активних бойових дій російські війська зруйнували й більшість інфраструктури: електроопори, комунікації, дорожнє покриття — все це також відбудували благодійники спільно з міською владою.

Вулиця Вокзальна у Бучі "до" та "після" навали російської орди

Днями стало відомо, що місті завершують відновлення одного з будинків, який був пошкоджений на початку повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що у житловий будинок на вул. Яблунська, 17 влучили російські боєприпаси. Споруда зазнала значних пошкоджень. Основні руйнування були у другому та третьому під'їздах на 7-9 поверхах. Загалом було пошкоджено 10 квартир, вікна, двері, сходи та покрівля. Наразі у будинку:

змонтували нові вікна та балкони

облаштували нову покрівлю та утеплили фасад

утеплили підлогу першого поверху з боку підвалу та стелю дев'ятого поверху

встановили блискавкозахист

підсилили несучі стіни металевими конструкціями

виконали нові монолітні плити перекриття.

У пошкоджених квартирах будівельники змонтували міжкімнатні перегородки, виконали стяжку підлоги, завершили прокладати кабельні траси, встановили електрощити, у санвузлах виклали нову плитку, встановили радіатори, триває їх підключення до системи будинку.

Також замінили каналізацію у підвалі, розпочали замінювати мережі водопостачання та капітальний ремонт ліфтів в усіх 4-х під'їздах. Біля будинку відновили місця загального користування та огородили зелені зони.

Місцева влада заявляла, що хоче бачити майбутню Бучу не місцем трагедії, а місцем українського успіху. При цьому там наголошували, що міто зараз — це свого роду музей воєнних злочинів.

Попри великі масштаби руйнування, місто потроху набуває колишнього вигляду — зелене містечко з красивою інфраструктурою і добрими людьми.

Буча відновлюється не тільки за гроші держави, а й за донорські внески країн-союзниць України. Також у Бучі хочуть побудувати індустріальний парк Bucha Techno Garden. З цим допоможе корейська державна компанія K-water.

Відновлення Ірпеня

Ірпінь розташовується в передмісті Києва, тож на початку повномасштабної збройної агресії РФ був частково окупованим і став сірою зоною, де велися бої. Багато жителів встигли евакуюватися в перший день, ще частина проходила під підірваним мостом через річку Ірпінь, а були й ті, хто залишився в місті, зокрема в окупованій частині. Вони не мали електрики, зв’язку, води й були змушені ховатися в підвалах, поки окупанти грабували їхні квартири. Після звільнення Ірпеня 28 березня 2022 року туди почали їздити різні медіа, іноземні делегації, щоб на власні очі побачити, що по собі залишає "рускій мір": смерть і руйнування. За перший місяць повномасштабного вторгнення в Ірпені постраждало 70 % інфраструктури.

Підірваний міст через річку Ірпінь 25 лютого 2022 року зупинив рух окупантів на Київ, але унеможливив виїзд людей з Бучі, Ворзеля, Гостомеля, де йшли бойові дії.

Після того як українські оборонці відігнали окупантів з-під Києва, поруч зі зруйнованим мостом швидко збудували неширокий тимчасовий міст-насип, який уможливив рух транспорту, щоб перевозити зброю, медицину, їжу й люди мали змогу повертатися. А водночас ухвалили рішення біля зруйнованої частини побудувати повноцінний міст на кшталт того, що був до руйнування.

Деякі із пошкоджених будинків виявились придатними до відновлення. До одних — мешканці вже повернулися. Інші — ще треба готувати до повторного заселення. Одна з будівель що отримала друге життя — це "Титан". Знаменита 18-поверхівка, одна з найвищих в Ірпені.

У "Титан" було 10 прямих влучань. На щастя, усі мешканці на той час уже виїхали.

На ремонт велетенського будинку пішло 20 мільйонів гривень. 2 — зібрали самі мешканці. Решта — від влади, меценатів та просто небайдужих які допомагали донатами.

В Ірпені відновили більшу частину приватного сектору, зруйнованого росіянами. На ділянці навпроти ЖК "Ірпінські липки" зводять нові оселі.

Відновлення Гостомеля

Одним з найбільш постраждалих населених пунктів Київщини став Гостомель. Налічується понад 3000 будівель, які в тій чи інші мірі були пошкоджені під час російського наступу.

До війни в Гостомельській громаді, до якої належать також Горенка, Мощун та Озера, проживало близько 30-35 тисяч осіб.

Мешканці багатоповерхівки власним коштом відновили фасад свого пошкодженого російськими обстрілами будинку. Будинок у житловому комплексі "Покровський", розташований за кілометр від аеродрому "Антонов" постраждав під час російської окупації Київщини навесні 2022 року.

Російські військові ходили по квартирах та виганяли звідти людей, які не встигли виїхати, та крали їхнє майно. Коли після деокупації Київщини люди почали повертатися, то застали не тільки обстріляний будинок, а й вибиті двері квартир, бруд і сміття.

Відновили і центральний стадіон, який постраждав під час російської окупації. Дати друге дихання стадіону вдалося завдяки підтримці футбольного клубу "Баварія" (Мюнхен) та Баварської промислової асоціації за сприянняПосольства України в Німеччині.

Також на вулиці Остромирській, 67 відновили багатоквартирний будинок, який був зруйнований. Навесні 2022 року будинок зазнав масштабних пошкоджень: було зруйновано дах, перекриття, несучі стіни, перегородки та покрівлю.

Також були повністю виведені з ладу інженерні мережі та всі 16 квартир стали непридатними для проживання. Роботи з відновлення виконали коштом Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Його повністю відновили наприкінці 2024 року.

Також було відновлено пошкоджену амбулаторію. У будівлі були пошкоджені вікна та фасад, зруйновані внутрішні приміщення: кабінети лікарів та адміністративного персоналу. Крім того, було викрадено медичне обладнання.

В Гостомелі на початок 2025 року вже відновлено 1950 житлових будинків — майже дві третини пошкоджених осель громади.

Відновлення Бородянки

Бородянський професійний аграрний ліцей внаслідок обстрілів російських військ зазнав значних руйнувань, але в освітньому закладі вже майже завершили відновлювальні роботи.

Під час російської окупації Бородянки в аграрному ліцеї були значно пошкоджені вікна навчального та лабораторного корпусів, у корпусі побуту та у гуртожитку. Російські окупанти пошкодили стадіон, спортивний майданчик та теплиці, вщент зруйнували систему опалення.

Також Литва допомогла відновити зруйновану під час окупації школу у Бородянці.

Бородянський ліцей №1 був майже повністю зруйнований російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення.

Оновлена школа отримала нову назву "Литовсько-Український ліцей №1" та вже готова прийняти 700 учнів. У рамках проєкту також було побудовано унікальне автономне підземне укриття, яке може одночасно вмістити до 800 осіб та обладнане ліфтом.

Також відновили дитячий садок "Піноккіо", пошкоджений авіабомбами на початку повномасштабної війни. До війни заклад відвідували 132 дитини. Під час російських атак в підвалі дитсадка переховувалися місцеві мешканці. 1 березня 2022 року уламки авіабомби пошкодили фасад будівлі, вибухова хвиля вибила вікна, двері, зруйнувала міжкімнатні перегородки та знищила майно.

Коштом UNITED24 відновили багатоквартирний будинок на вулиці Центральна, 306, який навесні 2022 року пошкодили росіяни. До повномасштабного вторгнення у будівлі проживали 150 людей.

У будинку спеціалісти провели такі роботи:

відремонтували покрівлю, вентиляційні шахти та балкони;

встановили вікна;

замінили вхідні та частково внутрішні двері;

відновили системи електропостачання, водопостачання та каналізації.

Також на вулиці Семашка, 2, відкрили девʼятиповерховий будинок, відновлений коштом ініціативи UNITED24. Мешканці цього будинку, який зазнав значних руйнувань під час російських обстрілів у березні 2022 року, тепер можуть повернутися до власних осель.

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