Зеленський прокоментував "Телеграфу" затримання генералів ЗСУ за провал оборони Харківщини (відео)

Глава держави заявив, що питання стосується не лише втрачених територій

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника, яких звинувачують у службовій недбалості, що призвела до втрати частини Харківської області у травні 2024 року. Глава держави наголосив, що розслідування має визначити відповідальних, оскільки під час бойових дій загинула велика кількість українських військових.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у відповідь на запитання журналістки "Телеграфа" Марини Шашкової під час пресконференції напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Запитання звучало так: "Пане президенте, нещодавно було затримано двох генералів та полковника, яких звинувачують у службовій недбалості, що призвела до захоплення частини території Харківської області у травні 2024 року. Ви з приводу цих затримань позитивно відгукнулися. Проте оборонний комітет парламенту нагадав що наразі є бойовий імунітет та звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності взагалі під час воєнного стану. То, на вашу думку, ця ситуація призведе до того, що зараз почнуться переслідування військових командирів за прийняті рішення під час бойових дій? Та чи не втрачається довіра між військовими та владою?"

"Не втрачається. Тому що питання було не тільки територій. Тому що коли йде історія боротьби за ті чи інші українські землі, гине багато людей. І коли ми говоримо недбалість, питання що, в кілометрах? Це важливо, але на кожному цьому кілометрі гинули люди. Там серйозне питання. Нехай правоохоронні органи розбираються. Я з повагою відношусь до старшого офіцерського складу, але гинуть солдати. Гинуть солдати, відповідати повинне керівництво. Хтось повинен відповідати. Я не знаю, щодо висновків, нехай йде слідство тощо, але просто сказати: "у нас війна" і закривати очі на все — неправильно. У мене питання було, у цей момент, коли йшло слідство, ми були на Ставці, у мене було питання одне до всього високого керівництва: вони, ці люди, були там у хлопців на передовій в окопах? Ні. Які тоді претензії до цих хлопців, що вони кудись відійшли чи щось відбулось? У мене претензії, що велика кількість військових загинули там", — відповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, виступ гаранта відбувається у рамках форуму "Україна. Рік 2025", в якому взяли участь керівники державних інститутів. А його пресконференція стала завершальною частиною цього заходу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Пентагоні спростували заяви Трампа про 350 млрд допомоги Україні.