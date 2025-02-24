Враг продвигается по селам Украины: что происходит на фронте (карта)

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник терпит значительные потери

Продолжается 1097-й день войны с Россией. За прошедшие сутки, 23 февраля, россияне снова могли иметь территориальные успехи на фронте. В целом, с начала минувших суток произошло 81 боестолкновение.

Об этом сообщают аналитики DeepState. Враг продвинулся в трех населенных пунктах.

"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого", — говорится в сообщении.

Что говорят в Генштабе

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте состоялось 81 боевое столкновение. Тяжелее всего на Покровском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано два боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Александро-Шультино, одну атаку отбито украинскими воинами. Авиаудару подверглась Рай-Александровка.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи населенных пунктов Торецк и Крымское, четыре атаки еще продолжаются.

С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 22 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Котлино, Андреевка, Богдановка, Улаклы, Новосергиевка, Молодецкое, Леонтовичи, Покровск, Миролюбовка и Водяное Второе, два боестолкновения продолжаются. Авиационным ударам подверглись Комар, Алексеевка, Зверево, Лисовка и Мирноград.

"Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери — на этом направлении было обезврежено 340 оккупантов, 190 из них — безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, антенну БпЛА, миномет, пушку, две баги, кроме того, значительно повреждена одна боевая бронированная машина, четыре единицы автомобильной техники и три пушки захватчиков", — говорится в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 19 штурмов позиций украинских подразделений, два боестолкновения еще продолжаются. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив при этом 23 управляемые бомбы, и совершил 346 артиллерийских обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, готова ли Украина обменять Курскую область. Он подчеркнул, что этот регион не стоит записывать в наши территории.