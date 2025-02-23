Залишилася лише точка на карті: як виглядають знищені Росією міста України

Як виглядали "до" та "після" українські міста, які нещадно знищила Росія

В Україні вже три роки триває повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала 24 лютого 2022 року. За цей час російська армія знищила КАБами, авіабомбами, снарядами та ракетами колись квітучі українські міста.

"Телеграф" до річниці повномасштабного вторгнення показав, як виглядали знищені і зруйновані українські міста до і після повномасштабного вторгнення. Авдіївка, Бахмут, Соледар, Мар'їнка та багато інших – тепер лише точки на карті.

Додамо, що ми показали тільки деякі міста, які були зруйновані через повномасштабну агресію Росії. Насправді знищених населених пунктів набагато більше і окупанти день за днем продовжують це робити.

Бахмут

"Місто троянд" славилося величезними трояндовими клумбами та парками. Працював найбільший завод ігристих вин в Європі "Артемівськ Вайнері". Унікальні соляні шахти глибиною 200-300 метрів працювали з 1571 року. Історичний центр прикрашали будівлі 19 століття у стилі модерн. Діяв найбільший критий ринок Донеччини площею 8,000 квадратних метрів. Працювали машинобудівні заводи, комбінат хлібопродуктів. Функціонували 10 шкіл, 2 коледжі, музична та спортивна школи.

Зараз місто перетворене на руїни внаслідок 8 місяців жорстоких боїв. Знищено близько 90% інфраструктури. З 70-тисячного населення залишилось менше 1000 жителів. Зруйновані історичні будівлі, включаючи Свято-Миколаївський храм 1797 року. Повністю знищені житлові квартали, школи, лікарні.

Волноваха

Зауважимо, що і до "повномасштабки" Волноваха страждала від російських обстрілів. Так, 13 січня 2015 року окупанти обстріляли рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 12 осіб, ще 18 поранено.

Проте попри близькість до лінії фронту всі "восемь лєт, когда бамбілі Данбас", місто жило спокійним, наскільки це було можливо, життям.

Волноваха – чи не один з перших населених пунктів, які були повністю зруйновані РФ під час повномасштабного вторгнення. Місто – важливий транспортний вузел, його окупанти намагалися захопити у перші дні великої війни.

27 лютого 2022 року окупанти спершу захопили Волноваху, але незабаром були вибиті з міста українською армією. До 12 березня, коли росіяни знову захопили Волноваху, вони нещадно обстрілювали місто.

Тепер те нечисленне населення, яке залишилося, живе без світла, води та опалення.

Маріуполь

Під час облоги Маріуполя та "Азовсталі" росіяни практично знищили це місто – великий промисловий центр півдня України, у якому до повномасштабного вторгнення проживало понад 400 тис. осіб.

У місті був найбільший порт на Азовському морі. Металургійні комбінати "Азовсталь", діяли 67 шкіл, 2 університети, драматичний театр, греко-католицький кафедральний собор, 16 православних храмів.

Розвинена мережа парків, пляжів, набережних. Працювали десятки великих підприємств.

Зараз зруйновано близько 95% будівель міста. Загинули десятки тисяч мирних жителів, знищені житлові квартали, лікарні, пологові будинки.

Драматичний театр, де ховались сотні людей, зруйнований бомбардуванням. Місто втратило водо- та електропостачання. Населення скоротилося.

Авдіївка

Вперше росіяни захопили Авдіївку ще у квітні 2014 року, однак військові Збройних сил України витіснили їх з міста 28 липня того ж року.

Місцеві пригадують "Авдіївський кар’єр", озеро у Авдіївському піщаному кар’єрі з лазуровою джерельною водою. Місцеві мешканці називали його "Донецькими Мальдивами". Сюди приїжджали купатися з усієї Донецької області. Пісок у цій місцині теж був особливий, гарної якості – з нього виготовляли кварц.

Авдіївський "коксохім" вважався найбільшим профільним підприємством у Європі. З початку бойових дій у регіоні, у 2014 році, коли місто на чотири місяці потрапило під контроль проросійських сил, комбінат ні на мить не припиняв своєї роботи, попри періодичні обстріли. Але його виробничі потужності значно скоротилися.

Після повномасштабного російського вторгнення Авдіївка стала однією зі стратегічних цілей ворога. У березні 2022 року росіяни обстріляли промзону фосфорними бомбами, а згодом систематично бомбардували місто за допомогою авіації.

У травні 2022 року "Коксохім" було переведено у режим холодної консервації, згодом його було повністю зруйновано. За словами гендиректора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова, підприємство не підлягає відновленню.

16 лютого 2024 року українські війська залишили Авдіївку, аби не потрапити в оточення. З 20 лютого російські окупаційні війська повністю контролюють місто.

Міська інфраструктура у ньому повністю знищена, житловий фонд зруйновано на 80%.

Соледар

Соледар — невелике місто, де до повномасштабного вторгнення Росії проживали близько 10 тисяч людей і є одні з найбільших місць видобутку солі. Перші згадки про цей промисел датовані кінцем 17 століття. Навколо соляних промислів виникло село Брянцівка. Наприкінці 19 століття вдалося відкрити дев'ять соляних шарів, тоді ж почалося будівництво першої соляної шахти, що отримала назву Брянцівська копальня. Цей шар покладів солі сягав 40 метрів.

У подальші роки тут з'явилося п'ять соляних шахт, а видобуток солі набув промислових масштабів. Тут працювали сотні робітників, була побудована залізнична станція Соль і робітничі поселення.

У 1926 селище Брянцівка перейменували у Карло-Лібкнехтівськ. Таку назву місто мало аж до липня 1991 року.

Під час Другої світової війни усі соляні шахти були зруйновані, але згодом їх повністю відновили і вони працюють і досі.

Саме в Соледарі розташований адміністративний центр комбінату "Артемсіль" — одного з найбільших виробників солі у світі.

Бої за Соледар на Донеччині тривали з серпня 2022 року, вже в січні 2023 підрозділи української армії були вимушені відійти від міста.

Його втрата означала ослаблення лівого флангу української оборони Бахмута та відкрила російським військам шляхи для наступу з півночі.

Соледар зруйновано на 80-90%.

Торецьк

До початку повномасштабного вторгнення в Росію Україну Торецьк був містом із населенням понад 30 тисяч осіб, розташованим за 25 кілометрів від тимчасово окупованої Горлівки. Місто мало стратегічне значення, яке знаходиться поблизу важливих логістичних центрів, таких як Краматорськ і Костянтинівка.

У червні 2024 року російські війська розпочали активні бойові дії в районі Торецька, застосовуючи тактику "випаленої землі" та інтенсивно обстрілюючи місто. Внаслідок бойових дій місто зазнало значних руйнувань і перетворилося на "мертві руїни".

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