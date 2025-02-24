Римські боги та містерії: що приховує 100-літній будинок на на Саксаганського в Києві (фото)

Прибутковий будинок Шевела Паїна, збудований напередодні Першої світової війни, вражає не лише вишуканими архітектурними формами

У Києві, серед численних архітектурних пам'яток початку XX століття, виділяється особливий будинок, який поєднує в собі елементи модерну та класичної архітектури. На його фасадах переплетені теми миру, сім'ї та шлюбу, створюючи справжнє містичне святилище в серці міста.

На вулиці Саксаганського №12-А у Києві розташований унікальний архітектурний пам'ятник початку XX століття – Прибутковий будинок Шевела Паїна, збудований у 1912-1913 роках. Цей шестиповерховий будинок є єдиним твором архітектора Федора Олтаржевського в стилі ретроспективізму, який поєднує модернові форми з класичними архітектурними елементами.

Архітектура та символіка

Центральна вісь будинку підкреслена двома високими еркерами, над якими розташована багатофігурна композиція в аттику. У центрі цієї композиції зображена жінка з голубом миру чи оливковою гілкою в руці. Більшість дослідників ідентифікують її як грецьку Гестію, хоча сам будинок присвячений римській релігії. Можливо, це також богиня домашнього вогнища Веста або богиня миру Пакс. Ця фігура символізує миролюбивість та вогонь сім'ї, а також відлякує бога війни Марса.

Пакс могла символізувати Російську імперію, подібно до Pax Romana часів розквіту Римської імперії. Ця аналогія іронічна, адже через рік після будівництва будинку розпочалася Перша світова війна.

Таємничі фігури та обряди

Між третім та четвертим поверхом розташовані фігури, які, ймовірно, посилаються на відомі обряди на фресках у віллі містерій в Помпеях. Ці сюжети пов'язані темою шлюбу. Праворуч наречена дивиться у дзеркало над жертовником, а поряд жриці грають на лірі. В центрі вона проходить обряд ініціації біля бога виноробства Лібера. Ліворуч стоять наречений та наречена, а між ними хлопчик, який засвідчує шлюб.

Вестибюль та інтер'єр

Теперішній вестибюль будинку, який до капітального ремонту 1980-х років мав близнюка, прикрашений барельєфами трьох римлян у туніках та аттичних шоломах. Вони сперлися і відпочивають, символізуючи відсутність війни. Поряд розташовані пташечки біля куща глоду, тріумфальні вінки та квіти. Підлогу вестибюля прикрашає плитка з лініями, ромбами, листям та шишками. Сходова кована огорожа прикрашена чавунними маскаронами з мордами левів.

Загадкові вислови

Під скляним ліхтарем на останньому поверсі місцевий житель-художник написав фразу "Навік якого люблю всім серцем води". Значення цього вислову залишається невідомим і продовжує приваблювати увагу тих, хто цікавиться історією цього унікального будинку. Прибутковий будинок Шевела Паїна є не тільки архітектурним шедевром, але й містичним місцем, яке поєднує римську символіку з грецькими елементами, створюючи унікальну атмосферу в центрі Києва.

До речі, однокімнатну квартиру у цьому будинку можна винайняти за 30 000 грн на місяць. А подобова оренда подібної обійдеться в приблизно 1500 грн.

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