Як виглядає будинок імператора Петра I у Києві та де його знайти (фото)

Ця історія не залишить вас байдужими

У Києві є безліч цікавих локацій з неймовірною історією. Однак мало хто знає, що на Подолі стоїть будинок Петра I, який був збудований ще наприкінці 17 століття. Ця будівля вважається найстарішою кам’яною спорудою, що збереглася в столиці і вона може розповісти про долю багатьох людей.

"Телеграф" розповідає читачам історію легендарного будинку Петра I і відповідає на найпоширеніше питання про те, чи пов’язаний цей будинок з імператором насправді.

Історія будівництва будиночка Петра I

Будиночок Петра I збудували на рубежі 17-18 століть. Приблизний час будівництва — 1696 рік. Спочатку він належав відомій у Києві родині Биковських, які володіли багатьма особняками на Подолі.

Глава родини Ян Биковський з 1687 по 1699 роки обіймав посаду міського голови Київського війта. Саме тому цей будинок іноді називають саме будинком Биковського.

У 1730-х будинок почав перебудовувати Леонтій Биковський, онук Яна. Однак він не встиг цього зробити, оскільки був призначений сотником і поїхав. Будівельні роботи велися десятиліттями і будинок повністю звели лише до 1780-х. Тоді будівлю було викуплено київським магістратом за величезну суму 3000 рублів.

Було виконано внутрішнє переобладнання будинку і з 1791 року тут розташовувався так званий "упокорливий будинок", де були ізольовані від суспільства бешкетники, п’яниці та божевільні.

Людей тут утримували насильно та в’язнем цього страшного будинку був навіть відомий композитор, автор шедеврів української духовної музики Артемій Ведель, якого насильно утримували тут 9 років.

Артемій Ведель

У 1803 році психіатрія була переведена до Кирилівської лікарні і будинок пустував кілька десятиліть. Під час великої пожежі на Подолі в 1811 році будівля частково постраждала, але вистояла.

Наступне відновлення було зроблено у 1817-1820 роки.

Надалі, аж до кінця 1860-х років, у будинку працювало Подільське парафіяльне училище. У 1870 роках тут мешкав лікаря-терапевт Яновський. Однак для цієї будівлі всі ніяк не могли знайти постійного застосування. Тут був і притулок для сиріт та військові казарми.

За радянської влади будинок знову зробили житловим приміщенням, віддавши його під комунальні квартири. Мешканцям тут не подобалося – їх дратували непомірно товсті стіни та вузькі вікна.

1978 р. Будинок Петра I Київ вирішив передати на баланс Музею історії, якому будинок належить і сьогодні. Будинок є філією основного музею, а саме музеєм благодійності в Києві.

На даний момент музей має назву "Кам’яниця київського війта".

Чи справді жив у цьому будинку Петро I

Вважається, що цар Петро Перший проживав у цьому будинку під час свого візиту до Києва у 1706 році. Також існує думка, що будинок належав гетьманові Івану Мазепі, який особисто і прийняв у себе царя.

Ці легенди були дуже поширеними, проте сьогодні більшість істориків з ними не згодні. Ніякий цар тут не зупинявся та історію про перебування тут Петра I називають міською легендою. Але негласна назва на честь правителя за будинком залишається і сьогодні.

Де знайти будинок Петро I у Києві

Будинок Петра I у Києві знаходиться на Подолі, по вул. Костянтинівська, 6/8. Розташований будинок-музей біля станції метро Контрактова площа на синій гілці метро.

Адреса: вул. Костянтинівська, 6/8.

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