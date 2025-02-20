З його веж глушили "ворожі" радіохвилі: чого ми не знаємо про костел Св. Миколая у Києві

Попри всі випробування, храм залишається символом європейської культурної спадщини України та потребує особливої уваги для збереження

Костел Святого Миколая в Києві, побудований у неоготичному стилі, має складну і трагічну історію, особливо в період радянської влади. З моменту закриття храму в 1938 році, він став жертвою численних репресій і зловживань.

Відтоді часто забували, що він є не лише релігійним центром, а й архітектурною перлиною, яка символізує зв'язок України з європейською культурою. Його стиль нагадує знаменитий Вотівкірхе у Відні та Нотр-Дам у Парижі.

Історичний контекст

Після захоплення Києва більшовиками, костел Святого Миколая був закритий через відсутність священства, а його майно було конфісковане. Будівля використовувалася як склади для різних організацій, що викликало обурення серед парафіян. Під час Другої світової війни храм зазнав значних пошкоджень через артилерійський обстріл у 1943 році, що призвело до пожежі та руйнування частини інтер'єру.

Після Другої світової війни дах храму було відремонтовано, а будівлю віддано в розпорядження Київського державного обласного архіву. Для пристосування будинку під архів і побудування дерев’яних стелажів у центральній наві, між східною й західною парою колон, були збудовані цегляні стіни. За допомогою перегородок також були збудовані утеплені приміщення для працівників архіву. Під час цього періоду в вежах храму також містилася станція, що глушила радіохвилі Бі-Бі-Сі, радіо "Свобода" та інші.

Реставрація та подальші втрати

У 1954-1957 роках проводилися ремонтно-реставраційні роботи, під час яких зникли унікальні вітражі. У 1963 році костел виключили зі списку архітектурних пам'яток, і під ним проклали лінію метро, що призвело до появи тріщин у стінах. У 1979 році будівлю перетворили на концертний зал, що ще більше віддалило її від первісного призначення.

На жаль, у 2021 році костел знову постраждав від пожежі, а 20 грудня 2024 року він зазнав нових руйнувань через російський обстріл. Ця ситуація підкреслює важливість збереження культурної спадщини для майбутніх поколінь.

Зважаючи на всі ці втрати та виклики, важливо підтримувати відновлення костелу Святого Миколая. Дбайливе ставлення до культурної спадщини є необхідним для збереження нашої ідентичності та зв'язку з європейською культурою.

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