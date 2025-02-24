Римские боги и мистерии: что скрывает 100-летний дом на Саксаганского в Киеве (фото)

Доходный дом Шевела Паина, построенный в канун Первой мировой войны, поражает не только изысканными архитектурными формами

В Киеве, среди многочисленных архитектурных памятников начала XX века, выделяется особое здание, сочетающее в себе элементы модерна и классической архитектуры. На его фасадах переплетены темы мира, семьи и брака, создавая подлинное мистическое святилище в сердце города.

На улице Саксаганского №12-А в Киеве расположен уникальный архитектурный памятник начала XX века – Доходный дом Шевела Паина, построенный в 1912-1913 годах. Этот шестиэтажный дом является единственным произведением архитектора Федора Олтаржевского в стиле ретроспективизма, сочетающего модерновые формы с классическими архитектурными элементами.

Архитектура и символика

Центральная ось дома подчеркнута двумя высокими эркерами, над которыми расположена многофигурная композиция в аттике. В центре этой композиции изображена женщина с голубем мира или оливковой ветвью в руке. Большинство исследователей идентифицируют ее как греческую Гестию, хотя само здание посвящено римской религии. Возможно, это также богиня домашнего очага Веста или богиня мира Пакс. Эта фигура символизирует миролюбие и огонь семьи, а также отпугивает бога Марса.

Пакс могла символизировать Российскую империю, подобно Pax Romana времен расцвета Римской империи. Эта аналогия иронична, ведь через год после строительства дома началась Первая мировая война.

Таинственные фигуры и обряды

Между третьим и четвертым этажом расположены фигуры, предположительно ссылающиеся на известные обряды на фресках в вилле мистерий в Помпеях. Эти сюжеты соединены темой брака. Справа невеста смотрит в зеркало над жертвенником, а рядом жрицы играют на лире. В центре она проходит обряд инициации у бога виноделия Либера. Слева стоят жених и невеста, а между ними мальчик, удостоверяющий брак.

Вестибюль и интерьер

Нынешний вестибюль дома, у которого до капитального ремонта 1980-х годов был близнец, украшен барельефами трех римлян в туниках и аттических шлемах. Они оперлись и отдыхают, символизируя отсутствие войны. Рядом расположены птички у куста боярышника, триумфальные венки и цветы. Пол вестибюля украшает плитка с линиями, ромбами, листьями и шишками. Лестничная кованая изгородь украшена чугунными маскаронами с мордами львов.

Загадочные изречения

Под стеклянным фонарем на последнем этаже местный житель-художник написал фразу "Навек которого люблю всем сердцем воды". Значение этого изречения остается неизвестным и продолжает привлекать внимание тех, кто интересуется историей этого уникального дома. Доходный дом Шевела Паина является не только архитектурным шедевром, но и мистическим местом, объединяющим римскую символику с греческими элементами, создавая уникальную атмосферу в центре Киева.

Кстати, однокомнатную квартиру в этом доме можно снять за 30 000 грн. в месяц. А посуточная аренда подобной обойдется примерно в 1500 грн.

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