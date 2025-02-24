Рада провалила рішення на підтримку Зеленського та про неможливість виборів

Не вистачило 8 голосів

Верховна Рада України не підтримала постанову про захист демократичних принципів у державі через недостатню кількість голосів. За важливий документ проголосували лише 218 народних депутатів замість необхідних 226. На момент голосування у Раді були присутні представники Європейського Союзу.

Постанова мала затвердити заяву парламенту щодо неможливості проведення виборів під час воєнного стану та нелегітимності голосування на окупованих територіях. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Проєкт постанови №13039 містив кілька ключових положень. Документ наголошував на неможливості дотримання всіх національних та міжнародних принципів виборчого права в умовах воєнного стану.

Парламентарі планували засудити нелегітимне переобрання російського диктатора Володимира Путіна та підтвердити незаконність будь-яких виборів на тимчасово окупованих територіях України.

У тексті постанови також підкреслювалася легітимність повноважень чинного Президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, в третю річницю повномасштабного вторгнення в Україну прибули почесні гості з ЄС. Зокрема, з візитом приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта. Крім того, у Києві прибули премʼєра Канади Трюдо, президенти Литви і Латвії — Науседу і Рінкевичс, премʼєр Естонії Міхал, премʼєр Іспанії Санчес і інші чиновники.