Ще одну категорію українців не торкнеться мобілізація: Зеленський підписав закон

Верховна Рада проголосувала за цей законопроект 20 листопада

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 грудня, підписав законопроект №12104, який дає право на відстрочку від мобілізації деяким українцям.

Текст законопроекту опубліковано на сайті Верховної Ради України. Цей законопроект передбачає звільнення від мобілізації тих українців, які:

були у російському полоні і повернулися додому;

людям, чиї рідні та близькі загинули чи зникли безвісти під час російсько-української війни.

Водночас, українці, які пройшли через російський полон, можуть бути знову призвані на військову службу, але виключно за власним бажанням.

Верховна Рада України проголосувала за цей законопроект ще 20 листопада — тоді його підтримали 304 народні депутати. Того ж дня український парламент схвалив невідкладне ухвалення законопроекту.

Нагадуємо, що деяким українця потрібно обов'язково пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року. Мова йде про чоловіків, які раніше мали статус "обмежено придатний".

Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.

Раніше"Телеграф"писав про те, що у 2025 році загрожує за ігнорування повістки та неявку за нею у ТЦК.