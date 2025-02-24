До Києва приїхали почесні гості з ЄС: хто відвідав Україну на річницю вторгнення (відео)

Гості усміхнені та в гарному настрої

У понеділок, 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення в Україну прибули почесні гості. З візитом приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта, а також інші високопоставлені чиновники. У столиці будуть запроваджені тимчасові обмеження руху та паркування через візит іноземних делегацій.

Про це повідомляє кореспондент "Суспільного". Видання показало, як гостей зустрічали на залізничному вокзалі.

За даними ЗМІ, сьогодні в столиці відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки.

Також у Києві зустріли премʼєра Канади Трюдо, президентів Литви і Латвії — Науседу і Рінкевичса, премʼєра Естонії Міхала та премʼєра Іспанії Санчеса, передає кореспондент Суспільного.

На опублікованих кадрах помітно, що гостей особисто зустрічав глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. На пероні всі дружньо привітались, потисли руки та навіть обійнялись.

Про це раніше і повідомляв особисто Володимир Зеленський. Під час форуму "Україна. Рік 2025" він сказав, що буде важливий саміт.

Президент України заінтригував тим, що можливо, буде переломний момент.

"Приїде 13 партнерів, 24 долучаться онлайн. Завтра я запропоную, щоб ми найближчі дні зустрілись в одній зі столиць Європи і обговорили, який формат гарантій безпеки може бути для України", — йдеться у повідомленні.

Додамо, раніше "Телеграф" писав, яким був перший день повномасштабної війни.