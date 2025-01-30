Не пускати Порошенка до парламенту цілих пів року: у Раді пройшло важливе голосування

"За" проголосували 6 нардепів

Лідеру "Євросолідарності" Петру Порошенку планують заборонити відвідувати пленарні засідання Верховної Ради наступні пів року. Тобто на всю 13-ю сесію. За рішення проголосував Регламентний комітет та рекомендував ВР ухвалити його.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела у Регламентному комітеті. За їхніми словами, голоси розподілилися таким чином: 6 – за, 3 — утрималися, 1 – проти.

За:

"Слуги народу"

Гринчук Оксана Анатоліївна

Кальченко Сергій Віталійович

Кострійчук Сергій Володимирович

Культенко Артем Валерійович

ОПЗЖ

Папієв Михайло Миколайович

Приходько Наталія Ігорівна

Утрималися нардепи Марченко, Євтушок та Загородній.

Нагадаємо, що Безугла заявила, що Порошенко погрожував їй у Брюсселі у штаб-квартирі НАТО. За словами політика, експрезидент погрожував "хитати її легітимність у делегації" та ледь не вдався до фізичної агресії.

Також ми повідомляли про те, що лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко послав народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка. Це сталося під час розгляду ухвали про відкликання Юрія Бойка з посади члена Комітету ВР з прав людини.