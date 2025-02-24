Рада провалила решение в поддержку Зеленского и о невозможности выборов

Не хватило 8 голосов

Верховная Рада Украины не поддержала постановление о защите демократических принципов в государстве из-за недостаточного количества голосов. За важный документ проголосовали только 218 народных депутатов, вместо необходимых 226. На момент голосования в Раде присутствовали представители Европейского Союза.

Постановление должно было утвердить заявление парламента о невозможности проведения выборов во время военного положения и нелегитимности голосования на оккупированных территориях. Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Проект постановления №13039 содержал несколько ключевых положений. Документ отмечал невозможность соблюдения всех национальных и международных принципов избирательного права в условиях военного положения.

Парламентарии планировали осудить нелегитимное переизбрание российского диктатора Владимира Путина и подтвердить незаконность любых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

В тексте постановления подчеркивалась легитимность полномочий действующего Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину прибыли почетные гости из ЕС. В частности, с визитом приехала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Антониу Кошта. Кроме того, в Киеве прибыли премьер Канады Трюдо, президенты Литвы и Латвии — Науседу и Ринкевичс, премьер Эстонии Михал, премьер Испании Санчес и другие чиновники.