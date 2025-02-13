"Ми не в тому стані, щоб здаватися": нардепи дали поради українцям після заяв Трампа

Парламентарі не поспішають бити на сполох, але визнають – ситуація неоднозначна

Переговорні процеси щодо можливого завершення війни в Україні набирають обертів. Президент США Дональд Трамп зробив кілька гучних заяв, які викликали стурбовану реакцію не лише серед українських політиків, а й на заході. Американський президент заявляє, що прагне миру, але не гарантує, що Україна братиме повноцінну участь у цьому процесі. Ба більше, він уникає відповіді на запитання журналістів про те, чи доведеться Києву поступитися частиною територій заради припинення війни.

Чи можна це трактувати як "зраду"? І чи є ризик що Трамп і Путін можуть домовитися про Україну без України? Нардепи поділилися своїми думками з виданням "Телеграф".

"Це не зрада, але питання неоднозначне"

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський закликав не сприймати заяви Трампа як "зраду" інтересів України. На його думку, американський президент діє в межах власної передвиборчої стратегії та демонструє своїм виборцям активність у виконанні обіцянок.

— Я по-простому не говорив би, що це зрада. Навіть сьогодні міністр оборони США сказав, що не треба розуміти це як здачу інтересів України – вони будуть допомагати нам їх відстоювати, — зазначив Веніславський.

Він також нагадав, що переговори між Трампом і Путіним залежать від багатьох факторів, і робити передчасні висновки про їхній результат зарано.

— Чим завершаться перемовини між Трампом та Путіним десь там в Саудівській Аравії (чи де вони ще будуть збиратися) – питання дуже неоднозначне. Тому я б не поспішав із висновками та не бачу підстав для особливого хвилювання, – додав депутат.

"Готуйся до найгіршого, щоб було краще"

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський висловив думку, що нині відомо занадто мало деталей, щоб говорити про реальні наміри Трампа.

— Ми багато інформації ще не знаємо. Ми знаємо тільки поверхово. Може, це гра Трампа, такий хід конем. Які там задуми насправді – ми не знаємо, — наголосив депутат.

Він також додав, що Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку подій.

— Я до всього ставлюся філософськи і як військовий скажу: готуйся до найгіршого, щоб було щось краще. Думаю, переговорні процеси будуть, але я не думаю, що все так погано, — заявив Здебський.

За його словами, Україна зараз не в такому стані, щоб капітулювати чи йти на невигідні поступки.

— Україна зараз не в тому стані, щоб здаватися, — підсумував депутат.

Що далі?

Наразі Трамп повідомив, що переговори можуть відбутися в Саудівській Аравії, але конкретних дат чи деталей поки що немає. Київ очікує на додаткову інформацію, водночас депутати закликають не панікувати та готуватися до будь-яких сценаріїв. Президент США говорить, що не бачить нічого поганого в тому, що обговорює Україну з Кремлем без Зеленського. Україні ж важливо залишатися активним учасником переговорного процесу, щоб не допустити ухвалення рішень за її спиною.