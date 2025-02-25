Кінець лютих морозів? В Україну суне потепління, але не для всіх

Морози відступають? Антициклон тримає Україну у крижаному полоні.

Погода в Україні залишається прохолодною, хоча в окремих регіонах можливе невелике потепління протягом дня. Синоптики прогнозують переважно хмарне небо з періодичними проясненнями та низьку ймовірність опадів.

Про те, якою буде погода у вівторок, 25 лютого, повідомляє метеорологічний портал Ventusky.

В Україні 25 лютого пануватиме суха погода, оскільки антициклон утримує контроль над територією країни. Однак температура залишатиметься низькою, особливо вночі.

У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -10…-16°C, на решті території прогнозується -7…-12°C, а на заході — від -2 до -8°C.

Вдень у більшості регіонів збережеться холодна погода: на Лівобережжі температура не підніметься вище -2…-7°C. Проте мешканці західних областей відчують значне потепління — там стовпчики термометрів піднімуться до +3…+8°C.

У Києві також без опадів, вночі очікується -8…-10°C, а вдень температура підніметься до 0°C. Найближчими днями морози поступово слабшатимуть, і в Україні розпочнеться потепління.

Синоптики застерігають: хоча денна температура почне зростати, різкі перепади можуть спричинити ожеледицю та погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Раніше "Телеграф" писав про те, що тепло повертається в Україну, але деякі регіони страждатимуть від морозів до кінця лютого.