Конец сильных морозов? В Украину идет потепление, но не для всех

Морозы отступают? Антициклон держит Украину в ледяном плену.

Погода в Украине остается прохладной, хотя в отдельных регионах возможно небольшое потепление в течение дня. Синоптики прогнозируют преимущественно облачное небо с периодическими прояснениями и низкую вероятность осадков.

О том, какая будет погода во вторник, 25 февраля, сообщает метеорологический портал Ventusky.

В Украине 25 февраля будет преобладать сухая погода, поскольку антициклон удерживает контроль над территорией страны. Температура будет оставаться низкой, особенно ночью.

В восточных областях столбики термометров опустятся до -10...-16°C, на остальной территории прогнозируется -7...-12°C, а на западе — от -2 до -8°C.

Днем в большинстве регионов сохранится холодная погода: на Левобережье температура не поднимется выше -2...-7°C. Однако жители западных областей ощутят значительное потепление – там столбики термометров поднимутся до +3…+8°C.

В Киеве без осадков, ночью ожидается -8…-10°C, а днем температура поднимется до 0°C. В ближайшие дни морозы будут постепенно ослабевать, и в Украине начнется потепление.

Синоптики предостерегают: хотя дневная температура начнет расти, резкие перепады могут вызвать гололедицу и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что тепло возвращается в Украину, но некоторые регионы будут страдать от морозов до конца февраля.