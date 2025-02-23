Тепло повертається в Україну, але деякі регіони страждатимуть від морозів до кінця лютого

Морози поступово послаблюватимуться

У понеділок, 24 лютого, очікується переважно сонячна погода, без значних опадів. Хоча на сході країни пройде невеликий сніг, який до вечора припиниться.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, морози ще триматимуться, тому зима продовжує впливати на погоду.

Наталка Діденко повідомила, що найхолодніше буде на півночі України, де вночі температура опуститься до -10-16 градусів. В інших областях очікується -9 -12 градусів, а на заході та півдні – -3 -9 градусів морозу.

Протягом дня температура на заході країни підвищиться до +2 +6 градусів, в більшості інших областей температура коливатиметься від -3 до +2 градусів тепла. Найхолодніша погода збережеться на сході, де вдень температура буде -3 -7 градусів морозу.

Погода у Києві 24 лютого

У Києві 24 лютого буде без опадів і сонячно, але досить холодно: вночі температура знизиться до -12-14 градусів, а вдень триматиметься на рівні -2 до 0 градусів. Це є першим знаком того, що потепління вже наближається.

Однак, за словами синоптикині, ще залишиться кілька холодних ночей. Але з 25-26 лютого морози поступово послаблюватимуться, температура почне підвищуватися, але на сході ще буде холодно до 1 березня.

А ось інший синоптик Ігор Кібальчич повідомив у коментарі "Телеграфу", що останні дні місяця, 27 та 28 лютого, відбудеться інтенсивне потепління, починаючи із західних та південних областей. Нічні показники температури становитимуть -3…-8 морозу; вдень 0…+5 тепла, у південних та західних областях +6…+12 градусів тепла.