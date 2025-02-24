Вночі морози, а вдень - "плюс". Чи потішить Київ сонце найближчими днями

Цими днями у столиці буде ясна, але переважно морозна погода

Початок цього тижня, 24-26 лютого, у Києві буде безхмарним та морозним. Місцями температура може піднятись і до +3 градусів.

Снігу чи дощів цими днями не очікується. Такий прогноз дали у Meteofor.

Протягом усього понеділка, 24 лютого, у місті триматиметься ясна погода. Денні показники піднімуться до +2 градусів, а нічні зафіксувались біля -8 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — легкі 3 м/с.

Наступний день, 25 лютого, також принесе безхмарне небо. Повітря вдень прогріється до +1 градусу, а вночі охолоне до -8 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

У середу, 26 лютого, передбачається ясна та суха погода. Показники на термометрах у денний час виростуть до +3 градусів, а вночі вони впадуть до -9 градусів. Максимальна сила вітру має відбутись у другій половини доби — слабкі 4-5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну повертається тепла погода. Хоча в деяких її регіонах ще вируватимуть морози до -16 градусів до кінця поточного місяця.