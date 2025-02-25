Завадила політика? Бойовий медик пояснив, коли Україна могла, але не перемогла Росію

Наші поразки стали наслідком неправильних політичних рішень

На першому році повномасштабної війни Україна могла перемогти Росію, однак помилки військово-політичного керівництва держави призвели до втрати такої нагоди. Більше того, у країні було збито хвилю патріотичного піднесення і провалено мобілізаційну кампанію.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко. На його думку, те, що ми програє́мо — це наслідок неефективної, непрофесійної політики.

Більше читайте у публікації: "Перший пішов: кандидат в президенти Друзенко про політичну рекламу, "кидок" Трампа і програш у війні".

— Ті снаряди, які не доїхали до фронту, хтось на них вкрав в тилу. Кадрові призначення. Це ж політичні питання: командири, які пускають на м’ясний штурм, — каже бойовий медик. — Це наслідок політики, коли країна, де штурмували військкомати з бажанням потрапити на фронт, перетворилась на країну, де з'явився термін "бусифікація" і цілі загони людей в камуфляжі виловлюють людей. Це та сама країна. Це і є наслідок політики.

Коли ми могли виграти у росіян, то ми не наступали і боялись зайти в Росію в 2022 році. А коли Росія зібралась з силами, то ми зараз б'ємося головою об стіну. Це ж політичні рішення! — наголошує Геннадій Друзенко.

За його словами, Путін — як дощ, гроза, буревій і Україна нічого не може з цим зробити.

— Росіяни зробили свій вибір. Росія така, як є. Ба більше, вона такою була століттями. Але ми можемо щось зробити з собою. Як перетворилась країна, де люди рвалися її захищати, на країну, де люди платять будь-які гроші, щоб втекти від військкоматів, за кордон. Напевно, це наслідок неправильної політики, а наші поразки — це вже наслідок цих неправильних політичних рішень, — підсумовує співзасновник ПДМШ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто віддаляє членство України в НАТО.