Помешала политика? Боевой медик объяснил, когда Украина могла, но не победила Россию

Наши поражения стали следствием неправильных политических решений.

На первом году полномасштабной войны Украина могла победить Россию, однако ошибки военно-политического руководства государства привели к потере такой возможности. Более того, в стране была сбита волна патриотического подъема и провалена мобилизационная кампания.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМГ) им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко. По его мнению, то, что мы проигрываем — это следствие неэффективной, непрофессиональной политики.

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— Те снаряды, которые не доехали до фронта, кто-то украл на них в тылу. Кадровые назначения. Это же политические вопросы: командиры, которые пускают на мясной штурм, — говорит боевой медик. — Это следствие политики, когда страна, где штурмовали военкоматы с желанием попасть на фронт, превратилась в страну, где появился термин "бусификация" и целые отряды людей в камуфляже вылавливают людей. Это та же страна. Это и есть следствие политики.

Когда мы могли выиграть у россиян, мы не наступали и боялись зайти в Россию в 2022 году. А когда Россия собралась с силами, мы сейчас бьемся головой о стену. Это политические решения! — подчеркивает Геннадий Друзенко.

По его словам, Путин — как дождь, гроза, ураган, и Украина ничего не может с этим поделать.

— Россияне сделали свой выбор. Россия такая, как есть. Более того, она такой была веками. Но мы можем что-то сделать с собой. Как превратилась страна, где люди рвались ее защищать, в страну, где люди платят любые деньги, чтобы уйти от военкоматов, за границу. Наверное, это следствие неправильной политики, а наши поражения — это следствие этих неправильных политических решений, — заключает соучредитель ПДМГ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, кто отдаляет членство Украины в НАТО.