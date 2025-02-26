Системні ігри: хто перешкоджає впровадженню "Кропиви", блокує АС "Дзвін" та намагається завадити публічності у розгляді судової справи по ній

Кримінальна справа, яка стосується створення та впровадження автоматизованої системи управління військами "Дзвін", є замовною. А замовили її ті ж самі особи, що наразі перешкоджають впровадженню в військах захищеної версії системи тактичного рівня "Кропива".

З такою заявою виступив 24 лютого під час брифінгу полковник Віктор Артихович, який раніше керував Управлінням розвитку автоматизації ЗСУ, що курувало розробку та впровадження АС "Дзвін". Брифінг відбувся після засідання Вищого антикорупційного суду, під час якого мали розглядати питання обрання запобіжного заходу для Віктора Артиховича. Наразі засідання відкладено, через розгляд клопотання про відведення судді.

"Третій місяць наказ про допуск до експлуатації "Кропиви" в захищеному варіанті лежить і не підписується міністром оборони. А не пускає її "Дельта", розробники якої були й ініціаторами справи проти АС "Дзвін", — заявив Артихович.

За словами адвоката полковника Артиховича Олександра Мірошника, розробники військової системи "Дельта" за підтримки лобістів різних рівнів намагаються просунути саме її як безальтернативний варіант для Збройних сил. Саме цим, на його переконання, і викликана кримінальна справа НАБУ щодо конкурентної системи "Дзвін".

"На сьогодні в МОУ, ГШ і в Мінцифри є група осіб, які лобіюють впровадження і витрачання значних коштів, в тому числі й іноземних, на розробку системи "Дельта". Це, фактично, конкурентна для "Дзвону" система. Але за рівнем захисту інформації та функціоналом вона взагалі не може конкурувати з АС "Дзвін". При цьому успішне функціонування системи "Дзвін" — гальмує "Дельту". Тому є особи, які зацікавлені в зриві впровадження системи "Дзвін". Саме вони фактично, лобіюють це кримінальне провадження, в рамках якого моєму підзахисному повідомлено про підозру", — розповів адвокат Олександр Мірошник, додавши що найближчим часом захист збирається оприлюднити прізвища цих осіб.

Адвокат додав, що перевірка витрачання українськими організаціями американських коштів, нещодавно розпочата новою адміністрацією США, може викрити розтрату закордонних грошей на систему "Дельта". Тому розробники "Дельти" та ті, хто їх підтримує в уряді, наразі намагаються через НАБУ роздмухати паралельний скандал з "Дзвоном" для відволікання уваги.

При цьому, за словами адвоката, технічними експертами НАБУ, на яких воно посилається у справі "Дзвону", виступають… якраз розробники "Дельти", що, на його думку, явно суперечить законодавству.

"Розробників "Дельти" НАБУ залучило як офіційних експертів до кримінальної справи по АС "Дзвін". Ми про це дізналися після ознайомлення з матеріалами провадження. Це взагалі-то нонсенс. І це кримінальний злочин. Така реалізація слідчих та процесуальних дій суперечить кримінально-процесуальному закону. Експертів, які могли провести подібну експертизу – багато. Але НАБУ підшукало "зручних" людей, щоб провести експертизу так, як вигідно їм", — вважає адвокат.

Під час судового засідання 24 лютого привернув до себе увагу й ще один досить цікавий момент: це намагання НАБУ максимально засекретити розгляд справи, заборонивши присутність ЗМІ у залі суду. На початку засідання адвокати Віктора Артиховича висловилися за присутність преси, але прокурор Сергій Буйленко заявив клопотання проти цього, з огляду на те, що, за його словами, матеріали справи (зокрема її том 4), начебто, містять документи з обмеженим доступом для службового користування.

Абсурдність ситуації у тому, що, за словами захисту, у процесі розслідування НАБУ самостійно, без погодження з Міноборони, "розсекретило" ці документи, знявши з них відповідний гриф і зробивши доступними для всіх учасників розслідування – прокурорів, детективів НАБУ, суддів, адвокатів і навіть самого підозрюваного, який наразі не перебуває на дійсній службі в ЗСУ. З огляду на це адвокати вважають, що якщо вже НАБУ пішло на таке порушення, зробивши всі матеріали доступними для широкого кола осіб, то буде логічним, аби й преса мала доступ до судового розгляду.

Втім, на думку захисту, якщо розгляд у якийсь момент справді буде стосуватися секретних документів, то на цей час пресу можна було б видалити з залу.

"Ми наполягаємо на тому, щоб цей процес був відкритий, щоб до нього була допущена преса, а під час оголошення цих відомостей (які містять інформацію з обмеженим доступом. — Ред.) ми будемо спеціально зупинятися на відповідних висловлюваннях і просити журналістів покинути зал судового засідання", — запропонував адвокат Олександр Мірошник.

До слова, прокурор Сергій Буйленко, якому журналісти запропонували прокоментувати ситуацію, дати коментар відмовився, пообіцявши, що зробить це після того, як буде розглянуте питання про обрання запобіжного заходу фігуранту справи.

Зазначимо, що 19 лютого НАБУ оприлюднило повідомлення про викриття корупції в оборонці, яке стосувалося автоматизованої системи управління військами "Дзвін". З повідомлення та доданого до нього відео можна зрозуміти, що наразі обвинувачення базується на трьох основних моментах: можливе перевищення обсягу витрачених на розробку системи коштів (зокрема згадується кількаразова зміна технічного завдання), можливе отримання неправомірної вигоди залученими до розробки особами, можлива невідповідність "Дзвону" заявленим в ТЗ параметрам.

Полковник Віктор Артихович повністю відкидає ці звинувачення. Так, в коментарі "Телеграфу" він пояснив, що витрата коштів на розробку самого ПЗ відбувалася чітко в межах визначеного кошторису, додаткові витрати були обумовлені необхідністю замовити додаткові апаратно-програмні комплекси, а корекція ТЗ – звичайна справа у системах такої складності

"Зростання коштів було фактично один раз і воно було ініційовано безпосередньо керівництвом Генерального штабу за результатами доповіді по результатах навчань. І ці кошти пішли на додаткові комплекси, щоб перевірити роботоспроможність системи. Жодної додаткової копійки на додаткові розробки спрямовано не було. Що стосується модифікації технічного завдання, то 13 разів — це насправді дуже мало під час створення такої складної системи", — наголосив полковник Артихович.