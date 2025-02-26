Системные игры: кто препятствует внедрению "Крапивы", блокирует АС "Дзвін" и пытается помешать публичности в рассмотрении судебного дела по ней

Уголовное дело, которое касается создания и внедрения автоматизированной системы управления войсками "Дзвін", является заказным. А заказали его те же лица, которые препятствуют внедрению в войсках защищенной версии системы тактического уровня "Крапива".

С таким заявлением выступил 24 февраля во время брифинга полковник Виктор Артихович, ранее руководивший Управлением развития автоматизации ВСУ, курировавшим разработку и внедрение АС "Дзвін". Брифинг состоялся после заседания Высшего антикоррупционного суда, во время которого должны были рассматривать вопрос избрания меры пресечения для Виктора Артиховича. Заседание отложено из-за рассмотрения ходатайства об отводе судьи.

"Третий месяц приказ о допуске к эксплуатации "Крапивы" в защищенном варианте лежит и не подписывается министром обороны. А не пускает ее "Дельта", разработчики которой были и инициаторами дела против АС "Дзвін", — заявил Артихович.

По словам адвоката полковника Артиховича Александра Мельника, разработчики военной системы "Дельта" при поддержке лоббистов разных уровней пытаются продвинуть именно ее как безальтернативный вариант для Вооруженных сил. Именно этим, по его убеждению, и вызвано уголовное дело НАБУ по конкурентной системе "Дзвін".

"На сегодняшний день в МОУ, ГШ и в Минцифре есть группа лиц, лоббирующих внедрение и расходование значительных средств, в том числе и иностранных, на разработку системы "Дельта". Это, фактически, конкурирующая для АС "Дзвін" система. Но по уровню защиты информации и функционалу она вообще не может конкурировать с АС"Дзвін". При этом успешное функционирование системы "ДзвІн" — тормозит "Дельту". Поэтому есть лица, которые заинтересованы в срыве внедрения системы "Дзвін". Именно они фактически лоббируют это уголовное производство, в рамках которого моему подзащитному сообщено о подозрении", — рассказал адвокат Александр Мирошник, добавив, что в ближайшее время защита собирается обнародовать фамилии этих лиц.

Адвокат добавил, что проверка расходования украинскими организациями американских средств, недавно начатая новой администрацией США, может разоблачить растрату зарубежных денег на систему "Дельта". Поэтому разработчики "Дельты" и те, кто их поддерживает в правительстве, пытаются через НАБУ раздуть параллельный скандал с системой "Дзвін" для отвлечения внимания.

При этом, по словам адвоката, техническими экспертами НАБУ, на которых оно ссылается по делу системы "Дзвін", выступают... как раз разработчики "Дельты", что, по его мнению, явно противоречит законодательству.

"Разработчиков "Дельты" НАБУ привлекло в качестве официальных экспертов к уголовному делу по АС "Дзвін". Мы об этом узнали после ознакомления с материалами производства. Это вообще-то нонсенс. И это уголовное преступление. Такая реализация следственных и процессуальных действий противоречит уголовно-процессуальному закону. Экспертов, которые могли бы провести подобную экспертизу, много. Но НАБУ подыскало "удобных" людей, чтобы провести экспертизу так, как выгодно им", — считает адвокат.

Во время судебного заседания 24 февраля обратил на себя внимание и еще один интересный момент: это попытка НАБУ максимально засекретить рассмотрение дела, запретив присутствие СМИ в зале суда. В начале заседания адвокаты Виктора Артиховича высказались за присутствие прессы, но прокурор Сергей Буйленко заявил ходатайство против этого, учитывая, что, по его словам, материалы дела (в частности, его том 4) якобы содержат документы с ограниченным доступом для служебного пользования.

Абсурдность ситуации в том, что, по словам защиты, в процессе расследования НАБУ самостоятельно, без согласования с Минобороны, "рассекретило" эти документы, сняв с них соответствующий гриф и сделав доступными всем участникам расследования – прокуроров, детективов НАБУ, судей, адвокатов и даже самого подозреваемого, который пока не находится на действительной службе в ВСУ. Учитывая это, адвокаты считают, что если уж НАБУ пошло на такое нарушение, сделав все материалы доступными для широкого круга лиц, то будет логичным, чтобы и пресса имела доступ к судебному разбирательству.

Впрочем, по мнению защиты, если рассмотрение в какой-то момент действительно будет касаться секретных документов, то на это время прессу можно было бы удалить из зала.

"Мы настаиваем на том, чтобы этот процесс был открытым, чтобы к нему была допущена пресса, а во время объявления этих сведений (содержащих информацию с ограниченным доступом. — Ред.) мы будем специально останавливаться на соответствующих высказываниях и просить журналистов покинуть зал судебного заседания ", — предложил адвокат Александр Мирошник.

К слову, прокурор Сергей Буйленко, которому журналисты предложили прокомментировать ситуацию, дать комментарий отказался, пообещав, что сделает это после того, как будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения фигуранту дела.

Отметим, что 19 февраля НАБУ обнародовало сообщение о разоблачении коррупции в оборонке, которое касалось автоматизированной системы управления войсками "Дзвін". Из сообщения и добавленного к нему видео можно понять, что обвинение базируется на трех основных моментах: возможное превышение объема затраченных на разработку системы средств (в частности упоминается неоднократное изменение технического задания), возможное получение неправомерной выгоды привлеченными к разработке лицами, возможное несоответствие АС "Дзвін" заявленным в ТЗ параметрам.

Полковник Виктор Артихович полностью отвергает эти обвинения. Так, в комментарии "Телеграфу" он пояснил, что расходование средств на разработку самого ПО происходило четко в пределах определенной сметы, дополнительные расходы были обусловлены необходимостью заказать дополнительные аппаратно-программные комплексы, а коррекция ТЗ – обычное дело в системах такой сложности.

"Увеличение средств было фактически один раз и оно было инициировано непосредственно руководством Генерального штаба по результатам доклада о результатах учений. И эти средства пошли на дополнительные комплексы, чтобы проверить работоспособность системы. Ни единой дополнительной копейки на дополнительные разработки направлено не было. Что касается модификации технического задания, то 13 раз — это на самом деле очень мало при создании такой сложной системы", — подчеркнул полковник Артихович.