Забуті ресторани Києва: де обідала столична еліта і не тільки вони у 1950-х роках

Ці заклади стали не просто місцями харчування, а справжніми осередками культурного життя міста

Київ завжди славився своєю гастрономічною культурою. У минулому столітті у місті діяли десятки закладів харчування, кожен з яких мав свою неповторну атмосферу та особливості.

Сьогодні ми пропонуємо вам здійснити віртуальну подорож у часі та дізнатися про найвідоміші ресторани Києва, які вже стали легендами.

"Рів'єра": місце зустрічі київської богеми

Відкритий у 1935 році ресторан "Рів'єра" швидко став одним із найулюбленіших місць відпочинку киян. Він мав просторе приміщення, майданчик для оркестру та танців, а також окремі альтанки. "Рів'єру" полюбляли відвідувати представники київської богеми: поети Микола Бажан і Максим Рильський, актор Олег Борисов, оперний співак Михайло Гришко, а також комедійний артист Юрій Тимошенко (Тарапунька).

Меню ресторану вражало своєю різноманітністю: осетрина, сьомга, чорна та червона ікра, курчата та кабанина в ягідному соусі. Напої також задовольняли будь-який смак: молдавські та грузинські вина, вірменський коньяк, горілка з перцем. Під живу музику оркестру відвідувачі танцювали. До речі, жива музика була майже у всіх київських ресторанах того часу. З ресторану відкривався неймовірний вид на Дніпро та Поділ. На жаль, після будівництва метрополітену та перенесення головної зони відпочинку в Гідропарк, у середині 60-х років "Рів'єру" закрили.

"Кукушка": ресторан з видом на Дніпро

Неподалік від "Рів'єри" знаходився ресторан "Кукушка", названий так через своє розташування в місцевості, відомій як Кукушина дача. Цей комплекс складався із зимового та літнього ресторанів, а також двох маленьких кафе з буфетами. З ресторану відкривався чудовий вид на Дніпро. Тут святкували весілля та дні народження, а також часто збиралася київська богема. Після банкетів відвідувачі прогулювалися Петрівською та парковими алеями.

Популярними стравами в "Кукушці" були курча та бака з соусом ткемалі та заєць під сметанним соусом. Особливого колориту закладу надавала жива музика циганського вокально-інструментального оркестру.

"Динамо": місце зустрічі партійної та військової еліти

Ресторан "Динамо" був побудований разом з усім спортивним комплексом у 1933-1934 роках на місці колишнього саду Шато де Флер. Проєкт ресторану розробив відомий архітектор Йосип Каракіс. Спочатку ресторан планували звести в конструктивістському стилі, але згодом внесли корективи, віддавши перевагу класицизму та неоампіру.

"Динамо" був місцем зустрічі партійної та військової еліти, тут проводилися урядові банкети. У 1936 році після чергового банкету обвалилася стеля в головній залі ресторану через зміни в конструкції перекриття, зроблені всупереч рекомендаціям архітектора. Каракіса заарештували, але згодом відпустили. Ресторан пропрацював до початку 2000-х років, потім в ньому відкрили нічний клуб. Зараз у будівлі ресторану працює коворкінг і ресторан, але вже під іншою назвою.

"Прага": чеський колорит на ВДНГ

Ресторан "Лебідь" був відкритий на території Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) у 1956 році. У 1959 році, після проведення на території комплексу Чехословацької виставки, заклад отримав нову назву – "Прага". Чеські фахівці допомогли створити новий образ ресторану: змінили освітлення, меблі, розписи на стінах, надали рецепти, навчали кухарів, постачали продукти, пиво, посуд і навіть уніформу для працівників.

"Прага" мала велику популярність. До страв української кухні додалися чеські делікатеси: яйця та стейк по-празьки, шніцель "Брно", моравський горобець, салат "Прага", кнедлики та суп-гуляш. Після 20 років занепаду, у 2011 році ресторан відновив свою роботу і знову відчинив двері для гостей.

На території ВДНГ також працювали ресторани "Весна" та "Літо", але до наших днів зберігся лише відреставрований ресторан "Весна", в якому зараз знаходиться офіс громадської організації.

Ціни в ресторанах Києва у 1952 році

Ціни в ресторанах Києва у 1952 році можуть здатися сьогодні смішними. Але варто враховувати, що середньомісячний дохід родини з чотирьох осіб тоді становив приблизно 700 карбованців. Ось деякі приклади цін:

Сніданок (два смажених яйця, булочки з маслом, кава з вершками): 5,25 крб.

Обід (м'ясна страва з картоплею та овочами, салат, булочки з маслом, тістечка, какао): 15,7 крб.

Вечеря (страва з м'яса та овочами, булочки з маслом, морозиво, кава з вершками): 11,75 крб.

Сир: 4 крб.

Ковбаса: 7 крб.

Лосось: 5 крб.

Ікра червона: 12 крб.

Горілка (150 г): 10,9 крб.

Коньяк (150 г): 18 крб.

Пляшка пива: 6 крб.

Пляшка шампанського: 42 крб.

Інші відомі ресторани Києва

Крім наведених вище, в Києві існували й інші ресторани, які мали популярність серед містян:

Ресторан "Рекорд" в будівлі Київського іподрому;

Ресторан "Спорт" (пізніше "Кавказ") на вулиці Червоноармійській (нині Велика Васильківська);

Ресторан "Театральний" при готелі "Театральний" біля Оперного театру;

Ресторан "Лейпциг" біля Золотих Воріт;

Ресторан "Київ" при готелі "Київ" (колишній готель "Прага");

Ресторан "Інтурист" при готелі "Інтурист";

Ресторан "Абхазія" в підвальному приміщенні біля Центрального гастроному на Хрещатику;

Ресторан "Дніпро" на Подолі;

Ресторан "Чайка" при палаці культури "Харчовик";

Плавучий ресторан "Поплавок" на Набережному шосе;

Ресторан "Дубки" в Голосіївському парку (пізніше перейменований на "Джерело").

Ці ресторани були не лише місцями, де можна було смачно поїсти, але й осередками культурного життя Києва. Тут зустрічалися друзі, святкували важливі події та насолоджувалися атмосферою міста.

Раніше "Телеграф" докладно розповідав про ресторан "Рів'єра". У стінах ресторану бували такі знаменитості, як Олександр Вертинський, Любов Орлова, Фаїна Раневська, Олександр Довженко та інші.