Забытые рестораны Киева: где обедала столичная элита и не только они в 1950-х годах

Эти заведения стали не просто местами питания, а настоящими центрами культурной жизни города

Киев всегда славился своей гастрономической культурой. В прошлом веке в городе действовали десятки заведений питания, каждое из которых имело свою неповторимую атмосферу и особенности.

"Телеграф" предлагаем вам совершить виртуальное путешествие во времени и узнать самые известные рестораны Киева, уже ставшие легендами.

"Ривьера": место встречи киевской богемы

Открытый в 1935 году ресторан "Ривьера" быстро стал одним из самых любимых мест отдыха киевлян. У него было просторное помещение, площадка для оркестра и танцев, а также отдельные беседки. "Ривьеру" любили посещать представители киевской богемы: поэты Николай Бажан и Максим Рыльский, актер Олег Борисов, оперный певец Михаил Гришко, а также комедийный артист Юрий Тимошенко (Тарапунька).

Меню ресторана поражало своим разнообразием: осетрина, семга, черная и красная икра, цыплята и кабанина в ягодном соусе. Напитки удовлетворяли также любой вкус: молдавские и грузинские вина, армянский коньяк, водка с перцем. Под живую музыку оркестра посетители танцевали. Кстати, живая музыка была почти во всех киевских ресторанах того времени. Из ресторана открывался невероятный вид на Днепр и Подол. К сожалению, после строительства метрополитена и перенесения главной зоны отдыха в Гидропарк, в середине 60-х годов "Ривьеру" закрыли.

"Кукушка": ресторан с видом на Днепр

Недалеко от "Ривьеры" находился ресторан "Кукушка", названный так из-за своего расположения в местности, известной как Кукушина дача. Этот комплекс состоял из зимнего и летнего ресторанов, а также двух маленьких кафе с буфетами. Из ресторана открывался отличный вид на Днепр. Здесь праздновали свадьбу и дни рождения, а также собиралась киевская богема. После банкетов посетители прогуливались по Петровской и парковым аллеям.

Популярными блюдами в "Кукушке" были цыпленок и бака с ткемали соусом и заяц под сметанным соусом. Особый колорит заведению придавала живая музыка цыганского вокально-инструментального оркестра.

"Динамо": место встречи партийной и военной элиты

Ресторан "Динамо" был построен вместе со всем спортивным комплексом в 1933-1934 годах на месте бывшего сада Шато де Флер. Проект ресторана разработал известный архитектор Иосиф Каракис. Сначала ресторан планировали возвести в конструктивистском стиле, но впоследствии внесли коррективы, отдав предпочтение классицизму и неоампиру.

"Динамо" являлся местом встречи партийной и военной элиты, здесь проводились правительственные банкеты. В 1936 году после очередного банкета обрушился потолок в главном зале ресторана из-за изменений в конструкции перекрытия, сделанных вопреки рекомендациям архитектора. Каракиса арестовали, но впоследствии отпустили. Ресторан проработал до начала 2000-х годов, затем в нем открыли ночной клуб. Сейчас в здании ресторана работает коворкинг и ресторан, но уже под другим названием.

"Прага": чешский колорит на ВДНХ

Ресторан "Лебедь" был открыт на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 1956 году. В 1959 году, после проведения на территории комплекса Чехословацкой выставки, заведение получило новое название – "Прага". Чешские специалисты помогли создать новый образ ресторана: изменили освещение, мебель, росписи на стенах, предоставили рецепты, обучали поваров, поставляли продукты, пиво, посуду и даже униформу для работников.

"Прага" пользовалась большой популярностью. К блюдам украинской кухни добавились чешские деликатесы: яйца и стейк по-пражски, шницель "Брно", моравский воробей, салат "Прага", кнедлики и суп-гуляш. После 20 лет упадка, в 2011 году ресторан возобновил свою работу и снова открыл дверь для гостей.

На территории ВДНХ также работали рестораны "Весна" и "Лето", но до наших дней сохранился только отреставрированный ресторан "Весна", в котором находится офис общественной организации.

Цены в ресторанах Киева в 1952 году

Цены в ресторанах Киева в 1952 году могут показаться сегодня смешными. Но следует учитывать, что среднемесячный доход семьи из четырех человек тогда составлял примерно 700 рублей. Вот некоторые примеры цен:

Завтрак (два жареных яйца, булочки с маслом, кофе со сливками): 5,25 руб.

Обед (мясное блюдо с картофелем и овощами, салат, булочки с маслом, пирожные, какао): 15,7 руб.

Ужин (блюдо из мяса и овощами, булочки с маслом, мороженое, кофе со сливками): 11,75 руб.

Сыр: 4 руб.

Колбаса: 7 руб.

Лосось: 5 руб.

Икра красная: 12 руб.

Водка (150 г): 10,9 руб.

Коньяк (150 г): 18 руб.

Бутылка пива: 6 руб.

Бутылка шампанского: 42 руб.

Другие известные рестораны Киева

Кроме вышеприведенных, в Киеве существовали и другие рестораны, которые имели популярность среди горожан:

Ресторан "Рекорд" в здании Киевского ипподрома;

Ресторан "Спорт" (позже "Кавказ") на улице Красноармейской (ныне Большая Васильковская);

Ресторан "Театральный" при гостинице "Театральный" возле Оперного театра;

Ресторан "Лейпциг" у Золотых Ворот;

Ресторан "Киев" при гостинице "Киев" (бывшая гостиница "Прага");

Ресторан "Интурист" при гостинице "Интурист";

Ресторан "Абхазия" в подвальном помещении возле Центрального гастронома на Крещатике;

Ресторан "Днепр" на Подоле;

Ресторан "Чайка" при дворце культуры "Пищевик";

Плавающий ресторан "Поплавок" на Набережном шоссе;

Ресторан "Дубки" в Голосеевском парке (позже переименован в "Источник").

Эти рестораны были не только местами, где можно было вкусно поесть, но и центрами культурной жизни Киева. Здесь встречались друзья, отмечали важные события и наслаждались атмосферой города.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о ресторане "Ривьера". В стенах ресторана были такие знаменитости, как Александр Вертинский, Любовь Орлова, Фаина Раневская, Александр Довженко и другие.