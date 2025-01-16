Відкрилася 22 роки тому і швидко стала популярною: як виглядала і де була перша "Пузата хата" в Україні

Акцент у ресторані зроблено на українській кухні

Українська мережа ресторанів "Пузата хата" налічує понад 40 закладів по всій країні й не поступається за популярністю навіть McDonald’s. Клієнтам пропонують широкий вибір страв української домашньої кухні за доступними цінами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, в якому українському місті та коли відкрили перший ресторан "Пузатої хати". У мережі показали, як виглядав заклад.

Як виглядав перший ресторан "Пузатої хати" в Україні

Мережа закладів швидкого харчування "Пузата Хата" з’явилася в Україні у 2003 році. Перший ресторан відчинив свої двері 16 жовтня того ж року у Києві за адресою: вулиця Басейна, 1/2 (на Бессарабці у центрі столиці).

Перший ресторан "Пузатої хати" у Києві

"Пузата хата" швидко завоювала популярність серед мешканців та гостей міста, адже пропонує великий вибір домашніх страв, які готуються за старими та ретельно відібраними рецептами.

"Пузата хата" пропонує страви української та європейської кухні

За 20 років інтер’єр закладів оновився, став сучаснішим, меню також періодично змінюють та додають до нього нові страви як української, так і європейської кухні. Ресторани "Пузатої хати" мають просторі зали, гості самі беруть таці, підходять до лінії роздачі та замовляють страви із зазначеного меню. Розрахунок проводиться на касі.

Як виглядає "Пузата хата" на Бессарабці

"Пузата хата" оновлює меню та інтер’єр

Станом на 2024 рік мережа українських ресторанів домашньої кухні "Пузата хата" налічує 42 заклади по Україні, зокрема у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Луцьку.

Мережа рестоарнів "Пузата хата" налічує 42 заклади в Україні

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