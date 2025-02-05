Там Єльцин ведмежатину їв: який вигляд раніше мав елітний ресторан "Маяк" у Дніпрі

За всю історію ресторан змінив кілька назв і занепав

У кожному місті є заклади, які стали справжніми символами доби. У Дніпрі одним із таких знакових місць був ресторан "Маяк". Раніше ми розповідали про легендарний ресторан "Поплавок", який стоїть на воді. Тепер пропонуємо згадати ще один культовий заклад – ресторан "Маяк".

Історія ресторану "Маяк"

Історія цього закладу розпочалася ще 1936 року, коли у парку імені Тараса Шевченка було збудовано легку, ажурну будівлю під назвою "Аврора". Назва ресторану надсилала до знаменитого крейсера "Аврора".

Ресторан "Аврора"

У повоєнні роки під час реконструкції парку Шевченка архітектор Антонов спроєктував нову будівлю на місці "Аврори". Новий ресторан отримав назву "Волна". Його силует добре запам’ятався старожилам міста, а майданчик біля закладу став одним із найпопулярніших панорамних місць для мешканців та туристів. Звідси відкривався чудовий краєвид на Дніпро та лівий берег.

Проте дерев’яна будівля "Волни" з часом занепала, і її розібрали. 1979 року на цьому місці звели новий ресторан "Маяк", який став справжнім архітектурним символом міста. Восьмигранна шестиповерхова будівля з короною з білого каменю нагадувала фортечну вежу, що височіла на скелях.

Ресторан "Волна" у Дніпрі

Газета "Дніпровська правда" в 1976 році писала: "Шість поверхів, безліч залів, барів, майданчиків та балконів – такий один із найкращих у республіці ресторан ’Маяк’, що відкрився в парку культури та відпочинку імені Шевченка".

Ресторан "Маяк", Дніпро, 1979 рік

Кожен поверх ресторану мав свою концепцію:

Перший поверх – бар "Нептун", оформлений керамічними виробами з морської тематики.

Другий та третій поверхи – "Слов’янський зал", прикрашений елементами українського народного мистецтва.

Четвертий поверх – банкетна зала "Надія", призначена виключно для весільних урочистостей.

П’ятий поверх – зал суворого, стриманого оформлення.

Шостий поверх – "Дніпропетровський каскад" з унікальною світломузичною апаратурою.

У 1980-ті роки "Маяк" вважався одним із найпрестижніших ресторанів міста.

"Маяк", 1983 рік

Існує легенда, що колись у "Маяку" Бориса Єльцина пригощав Євген Качаловський. Повертаючись із відпочинку в Сочі, Качаловський запропонував Єльцину зробити зупинку у Дніпропетровську. Той погодився і насамперед відвідав завод "Південмаш", а потім вирушив до "Маяку". На спеціальне замовлення шеф-кухар подав високому гостю страву з ведмежатини. Кажуть, що Єльцин та його супутники високо оцінили кулінарний шедевр та довго хвалили частування.

Проте згодом розпочалася низка змін власників та концепцій закладу. Одним із найбільш довгоживучих закладів, що з’явилися у стінах "Маяка", став нічний клуб "Магніт".

2017 року будівлю було продано бізнесменові Сергію Іванусю за 10 млн гривень, але жодних змін у його долі так і не відбулося. Сьогодні будівля занедбана, а колишній ресторан виставлено на продаж.

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