Вишукані страви та танці просто неба: чим був знаменитий культовий київський ресторан "Рів’єра" на набережній (фото)

Легендарне місце на схилах Дніпра

На Парковій алеї в Києві розташовувався культовий ресторан "Рів’єра", який у різний час був улюбленим місцем відпочинку столичної еліти та знаменитостей. Тут подавали вишукані страви з дефіцитних товарів та проводили танцювальні вечори.

Ресторан міг похвалитися шикарними краєвидами на Дніпро та пропонував гостям скуштувати осетрину та сьомгу, чорну ікру, а також страви з різноманітної дичини, яку відловлювали у довколишньому лісі.

Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти своїм читачам історію цього культового місця, яке славилося своїми затишними альтанками із шикарними краєвидами на Дніпро та високими стандартами.

Шикарний ресторан "Рів’єра" у 1939 році

Так, літнє кафе на Парковій алеї було відоме ще з кінця XIX століття, а його популярність значно зросла разом з організацією Саду купецьких зборів на початку XX століття.

Сюди випити чаю на літніх терасах стікалася шляхетна та шанована публіка, яка хотіла культурно провести час подалі від галасливих та богемних місць у центрі міста.

Заклад був розташований на пологому дніпровському схилі між Парковою та Фестивальною (пішохідними) алеями.

Літнє кафе було популярне ще з кінця XIX століття

Під час громадянської війни "Рів’єра" припинила своє існування, проте ресторан знову було відбудовано та відкрито вже за часів СРСР.

Так, 1934 року, коли столиця знову переїхала з Харкова до Києва, на Дніпровських схилах почали активно відбудовувати ресторан.

Ресторан відбудовували відомі архітектори

На Парковій алеї розпочалося будівництво нової зони відпочинку. У розробці комплексу брали участь провідні архітектори того часу: А. Власов, А. Заваров, А. Добровольський та інші.

Усі вони відомі як автори легендарних столичних об’єктів.

"Рів’єра" у 1940 році

Вже в 1940-х роках "Рів’єра" знову набула популярності і стала одним з найвідоміших закладів міста, а сама Паркова алея перетворилася на улюблене місце для вечірніх прогулянок серед киян та гостей столиці.

Паркова алея – улюблене місце для прогулянок серед киян

Ресторан "Рів’єра" мав велике відкрите приміщення, а майданчик для оркестру містився поблизу схилу. Були й окремі відкриті кабінки-альтанки. Також у комплексі було передбачено просторий майданчик для танців.

Приємну атмосферу також доповнювали різьблені дерев’яні перголи та фіранки, а з тераси закладу відкривався чудовий краєвид на Дніпро.

У стінах ресторану бували такі знаменитості, як Олександр Вертинський, Любов Орлова, Фаїна Раневська, Олександр Довженко та інші. Дуже любив цей ресторан знаменитий артист комедійного жанру Юрій Тимошенко (Тарапунька).

Майданчик для танців

Ресторан славився своїми неперевершеними стравами з дичини, яку відловлювали просто в лісі. Найбільш популярними гастрономічними шедеврами були ніжні курчата та смачна кабаніна у ягідному соусі.

Також у "Рів’єрі" гостям подавали котлети по-київськи, курчат табака, страви з перепелів, кабанини та зайчатини. Гурманам пропонували скуштувати дефіцитну ікру, сьомгу та осетрину.

З напоїв був великий вибір молдавських та грузинських вин, горілки, коньяків.

Ресторан "Рів’єра" проіснував до середини шістдесятих років і в 1965 це місце почало втрачати свій культовий статус. Це сталося після відкриття на лівий берег Дніпра лінії метрополітену, оскільки Гідропарк став головним місцем відпочинку киян просто неба і всі розважальні заклади на Парковій алеї були закриті.

Любив бувати в ресторані і Микита Хрущов, проте після хрущовської відлиги "Рів’єру" зрівняли із землею в рамках показової боротьби із "буржуазними звичками".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський заклад "Закарпатська троянда". Це була незвичайна винна крамниця з цікавою родзинкою — у підвалі продавалися вина з бочок і дегустація проводилася прямо на місці.