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Не шукати винних. Генерал ЗСУ пояснив, як змінити ставлення українців до ТЦК

Автор
Ігор Тимофєєв
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Черкаський ТЦК

5—6 млн українців мають стосунок до сектору безпеки й оборони, і це вагома частина суспільства

Російська пропаганда накручує українське суспільство проти військових, які несуть службу в терцентрах комплектування (ТЦК) та соцпідтримки, намагаючись виставити їх ворогами. Однак є спосіб захистити самих захисників від можливої ненависті у суспільстві.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він пояснив, як виправити ситуацію.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

На його думку, в першу чергу має бути чітко вибудована інформаційна кампанія в державі, яка не повинна призводити до роз'єднання суспільства.

— Зараз армія разом з силовими структурами — це майже мільйон людей. А ще члени їх родин, діти, рідні, близькі. Загалом виходить 5—6 млн людей, які дотичні до сектору безпеки й оборони. Тобто, думку цих людей треба врахувати, — каже військовий.

Саме тому пошуки винних зараз — це неправильний шлях, вважає він.

— Ми від початку були поставлені у дуже складні умови. Вони й призвели до тих помилок, які відбулися. Тому в інформаційному просторі має бути виважена риторика: проводити роз'яснювальну роботу, правильно будувати інформаційні кампанії, акції, працювати з громадами, бути відвертими. Ось негативний приклад проваленої кампанії — ТЦК. Але коли пишуть цей акронім ТЦК, то забувають, що там ще є дві літери — СП (соціальна підтримка), — наголошує генерал Назаров.

За його словами, складова СП мала б працювати на позитив з сім'ями загиблих і ветеранами. А ті з них, хто отримав поранення або інвалідність, могли б залучатися до роботи в ТЦК.

— Може виникнути питання, хто ж мав займатися функціоналом першої частини назви? Хай нею займається, наприклад, воєнна поліція, яка так досі не створена. Чому? Мабуть, тому, що в законопроєкті прописана функція, що воєнна поліція може проводити слідчі дії. Хтось цього боїться? Мабуть, вони бачать в цьому ризик посилення впливу військових, — резюмував ексрадник головкома ЗСУ.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому у військових уривається терпець після відкриття кримінальних справ на генералів.

Теги:
#Мобілізація #Віктор Назаров #Військова поліція #ТЦК