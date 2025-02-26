Мобілізація у березні: де та які повістки вручатимуть українцям

Викликати до ТЦК можуть за різних причин

Вручення повісток у період мобілізації залишається ключовим механізмом оновлення військового обліку та комплектування Збройних Сил України. З 1 березня 2025 року військовозобов’язані чоловіки можуть отримувати повістки, що зобов’язує їх з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК).

Відповідно до законодавства, всі чоловіки від 18 до 60 років, а також жінки певних спеціальностей (медики, зв’язківці, програмісти тощо) повинні перебувати на військовому обліку. Якщо особа отримала повістку, вона зобов’язана з’явитися до ТЦК у вказаний у ній термін.

Викликати до військкомату можуть для:

оновлення військово-облікових даних;

проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

постановки на військовий облік.

Також "бойову" повістку вже отримують для виклику до ТЦК для відправки у військову частину. Якщо проігнорувати мобілізаційне розпорядження, можна понести кримінальну відповідальність.

Що має бути у повістці

Кожен громадянин, який отримав повістку, має перевірити, чи містяться в ній такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження;

назва ТЦК, що видав повістку;

мета виклику (уточнення даних, проходження медкомісії, мобілізація);

місце, дата і час явки;

підпис посадової особи, яка видала повістку;

реєстраційний номер повістки;

роз’яснення про наслідки неявки.

Як вручатимуть повістки у березні

З початком весни посилюється контроль за військовим обліком. Повістки можуть вручатися:

за місцем проживання (особисто в руки);

на роботі (за участю керівництва підприємства);

на блокпостах, у транспорті або на вулиці (перевірка документів).

Крім цього, військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку поштою. Якщо такий лист не забрати, він все одно вважатиметься врученим. За неявку по повістці передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Що робити, якщо отримали повістку

Якщо військовозобов’язаний отримав повістку, він має:

перевірити коректність даних (чи відповідає мета виклику, чи немає помилок у персональних даних);

з’явитися до ТЦК у визначений час;

якщо особа має законні підстави для відстрочки, вона повинна подати відповідні документи.

Нагадуємо про наслідки неявки: за ухилення від мобілізації передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, включно з обмеженням волі на строк до 5 років (ст. 336 ККУ).

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні зараз карають за неявку за "бойовою" повісткою. Якщо не з'явитись в ТЦК після мобілізаційного розпорядження, то чоловіка подають у розшук.