Впав обличчям у землю і опинився в бусі: у Харкові люди у формі напали на велосипедиста, реакція ТЦК (фото)

Чоловік упав на асфальт і його протягло землею

Напад на велосипедиста стався у Харкові серед білого дня. Невідомі у військовій формі зіштовхнули чоловіка з транспортного засобу на повному ходу.

Про це пише "Суспільне". Відповідне відео з’явилося у мережі 25 лютого. За даними журналістів, інцидент трапився вранці на вулиці Миру в Індустріальному районі Харкова.

На кадрах можна побачити, як чоловік їхав на своєму велосипеду тротуаром, однак у якийсь момент йому на зустріч вийшов чоловік у військовій формі і штовхнув його. Внаслідок удару чоловік упав обличчям в землю і його протягло по землі ще деяку відстань.

Після падіння до постраждалого підійшов нападник, а також ще кілька людей у військовій формі. За півтори хвилини після початку конфлікту, велосипедиста, який лежить на землі, оточують вже семеро людей у військовій формі. Тоді він піднімається, завантажує свій велосипед у підігнаний мікроавтобус і разом із ними виходить із кадру.

Кореспонденти видання звернулися до представників місцевого ТЦК за коментарями.

"Речниця ТЦК Олена Родіна повідомила, що зараз вивчають надане відео, встановлюють можливих учасників та причини конфлікту. Деталі перевірки Родіна обіцяє оприлюднити найближчим часом", — йдеться в матеріалі.

У поліції також підтвердили інцидент.

"Поліція розпочала перевірку за фактом подій на ХТЗ, коли люди у військовій формі напали на чоловіка, який їхав на велосипеді, сказала Суспільному речниця поліції Харківщини Альона Соболевська. За її словами, на цей час попередньо відомо, що на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі: під час першої — чоловік намагався втекти від них на велосипеді. Соболевська каже, що чоловіка доставили у райвідділ — виявилося, що він перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину. Обставини події продовжують досліджувати", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловік накинувся на військового ТЦК із балончиком та травматом в Одесі.