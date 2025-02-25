Вас мобілізували незаконно? Як довести це в ТЦК або суді

Юрист пояснив, коли варто звертатися до суду

В Україні триває загальна мобілізація. У цей період нерідко стаються випадки, так званої "бусифікації", або незаконного призову.

Як діяти в таких ситуаціях, пояснив юрист Дмитро Франчук виданню "РБК-Україна". Він розповів, як оскаржити таку мобілізацію.

За словами юриста, якщо людина має законні підстави для відстрочки, але їх не врахували при ухваленні рішення, вона може оскаржити призов. Серед таких підстав:

наявність броні від підприємства;

непридатність до служби за станом здоров’я;

наявність трьох або більше неповнолітніх дітей;

догляд за дружиною або батьками з інвалідністю;

порушення процедури вручення повістки.

Оскарження мобілізації у ТЦК передбачає:

Подання письмової заяви до ТЦК із вимогою перегляду рішення. Додавання документів, що підтверджують підстави для відстрочки (медичні довідки, документи про догляд за особою з інвалідністю, свідоцтва про народження дітей тощо). Очікування письмової відповіді від ТЦК.

Юрист зауважив, що ТЦК може самостійно скасувати помилкове рішення, але в деяких випадках необхідно звертатися до суду.

Як оскаржити мобілізацію через суд

Якщо ТЦК не переглянув рішення, громадянин має право подати позов до суду. Це можна зробити протягом 6 місяців з моменту отримання мобілізаційного рішення. Алгоритм дій:

Подати адміністративний позов до окружного адміністративного суду за місцем розташування ТЦК. У позові вказати норми, які були порушені (наприклад, мобілізація особи, яка має право на відстрочку). Додати документи-докази (витяг з реєстру військовозобов’язаних, медичні висновки, свідоцтва про народження дітей, довідки про навчання тощо). Суд може ухвалити забезпечувальні заходи, наприклад, призупинити дію рішення на час розгляду справи.

Оскарження рішення ВЛК

Окремо можна оскаржити рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо військовозобов'язаного визнали придатною до служби всупереч наявним проблемам зі здоров’ям. Для цього необхідно подати апеляцію до вищої ВЛК . Якщо рішення залишиться незмінним, можна звернутися до суду.

Водночас юрист Дмитро Франчук наголосив, що факт подання скарги не дає автоматичного права ігнорувати виклик до військової частини. Поки суд не ухвалить рішення або не призупинить наказ, особа зобов’язана виконувати розпорядження ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що є шість причин, щоб з'явитися до ТЦК без повістки. У деяких випадках ТЦК може звернутися до поліції.