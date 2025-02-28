Не искать виновных. Генерал ВСУ объяснил, как изменить отношение украинцев к ТЦК

5—6 млн украинцев имеют отношение к сектору безопасности и обороны, и это весомая часть общества

Российская пропаганда накручивает украинское общество против военных, которые несут службу в терцентрах комплектования (ТЦК) и соцподдержки, пытаясь выставить их врагами. Однако есть способ защитить самих защитников от возможной ненависти в обществе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он объяснил, как исправить ситуацию.

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По его мнению, в первую очередь, следует четко выстроить информационную кампанию в государстве, которая не должна приводить к разобщению общества.

— Сейчас армия вместе с силовыми структурами — почти миллион человек. А еще члены их семей, дети, родные, близкие. В общей сложности выходит 5—6 млн человек, причастных к сектору безопасности и обороны. То есть мнение этих людей надо учесть, — говорит военный.

Именно поэтому поиски виновных сейчас – это неправильный путь, считает он.

— Мы изнаально были поставлены в очень сложные условия. Они и привели к возникшим ошибкам. Поэтому в информационном пространстве должна быть взвешенная риторика: проводить разъяснительную работу, строить информационные кампании, акции, работать с общинами, быть откровенными. Вот отрицательный пример проваленной кампании — ТЦК. Но когда пишут этот акроним ТЦК, забывают, что там еще есть две буквы — СП (социальная поддержка), — отмечает генерал Назаров.

По его словам, составляющая СП должна работать на позитив с семьями погибших и ветеранами. А те, кто получил ранение или инвалидность, могли бы привлекаться к работе в ТЦК.

— Может возникнуть вопрос, кто должен заниматься функционалом первой части названия? Пусть ею занимается, например, военная полиция, так до сих пор не созданная. Почему? Наверное, потому, что в законопроекте прописана функция, что военная полиция может проводить следственные действия. Кто-то этого боится? Видимо, они видят в этом риск усиления влияния военных, – резюмировал экс-советник главкома ВСУ.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему у военных лопает терпение после возбуждения уголовных дел в отношении генералов.