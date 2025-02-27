Лише в окремих випадках. Коли представники ТЦК і поліції можуть зайти на приватну територію

За законом, без дозволу господаря ніхто не може зайти на його територію

Представники ТЦК та СП можуть роздавати повістки військовозобов'язаним будь-де. Зокрема, мають право вручати повістки за місцем проживання громадян.

Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України про ведення військового обліку. Про це розповідають юристи Безоплатної правничої допомоги, передають Факти ICTV.

За словами юристів, територіальні центри комплектування мають право сповіщати військовозобов’язаних за місцем їхнього проживання, особисто вручаючи повістки під підпис. Це означає, що представники ТЦК або уповноважені особи можуть прийти за вашою адресою та передати повістку. Однак вони не мають права заходити у ваше житло чи на приватну територію без вашої згоди.

Відповідно до ст. 233 Кримінального процесуального кодексу (КПК), проникнення до житла чи іншого володіння особи можливе лише за добровільної згоди власника або на підставі рішення суду.

"Житлом особи вважається будь-яке приміщення, яке перебуває в її постійному або тимчасовому розпорядженні, незалежно від цільового призначення та КПК, правового статусу. Головна ознака такого приміщення — можливість постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб", – зазначають юристи.

У цій статті також згадується поняття "інше володіння особи", яке включає транспортні засоби, земельні ділянки, гаражі, а також будь-які інші будівлі чи приміщення, що використовуються для житлових, службових, господарських, виробничих чи інших потреб та перебувають у власності або користуванні особи.

Таким чином, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу, представники ТЦК не мають права заходити на територію приватного будинку , дачі чи господарських споруд без дозволу військовозобов’язаного, який там проживає.

Коли поліція може зайти без рішення суду

Поліція має право проникнути до житла чи іншого володіння лише у невідкладних випадках, зокрема:

для порятунку людей або майна під час надзвичайної ситуації;

у разі переслідування підозрюваного у злочині;

для припинення злочину, який загрожує життю людей у приміщенні.

Якщо правоохоронці увійшли до житла без рішення суду, вони зобов’язані скласти відповідний протокол.

Де можуть вручати повістки та перевіряти документи

Окрім місця проживання, військовозобов'язані можуть отримати повістку:

на роботі чи місці навчання;

у громадських місцях (парки, ТРЦ, вокзали тощо);

на блокпостах та під час перевірки документів.

Зазначимо, що законом не передбачено, де представникам ТЦК та поліції забороняється проводити оповіщення громадян.

Раніше "Телеграф" писав, де та які повістки вручатимуть українцям у березні. Викликати до ТЦК можуть за різних причин.