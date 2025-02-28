Соратник Залужного пояснив, які уроки Генштаб ЗСУ виніс із перших місяців війни

Коли заходить мова про відповідальних, всі одразу втрачають до питання інтерес

Хоча українська розвідка "проспала" повномасштабне вторгнення росіян у лютому 2022-го, українське командування винесло низку уроківз перших місяців повномасштабної війни з Росією, які вплинули на стратегію Збройних сил. Але реалізувати вдалося одиниці з десятків пропозицій.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головкома ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. Він пояснив, який з елементів управління військами вдалося змінити.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— По-перше, повинна бути чітко визначена відповідальність політичного та військового керівництва. Хто відповідає за війну, хто — за забезпечення. Було кілька спроб зробити це в Україні, ще до війни десь починаючи з 2021 року, а може і раніше, — каже генерал-майор ЗСУ.

Він нагадав про горезвісний законопроєкт 4210, де була пропозиція підпорядкувати головнокомандувача ЗСУ міністру оборони, а не виключно президенту як зараз.

— Я був на багатьох робочих нарадах, присвячених опрацюванню цього законопроєкту. Коли ти ставиш питання, хто за що буде відповідати, одразу втрачають інтерес, і зникає бажання далі займатися цим питанням. Цей законопроєкт з істотним правками пройшов перше читання, але в цілому не прийнятий, — каже генерал Назаров.

Друге питання — система управління ЗСУ і силами оборони загалом. Вона має бути чітка та зрозуміла, а ще й прозора. Повноваження, відповідальність, підзвітність цивільного і військово керівництва повинні бути чітко прописані. Але цього як не було три роки тому, так нема і зараз, пояснює ексрадник головкома ЗСУ.

— Якщо говорити про деталі, то структура і склад ЗСУ не відповідають характеру застосування і завданням, які виконуються, які б мали виконуватися. Плюс повністю була зруйнована система колишніх військових комісаріатів. Тобто вони стали ТЦК, але не набули спроможності. Плюс відсутність бази даних військовозобов’язаних, відсутність автоматизації. А якщо нема обліку, то й не буде розуміння, як на ці процеси впливати, — каже військовий.

Він додав, що з початку війни почали порушувати питання — відновлення, зміни системи управління Збройних сил. І тільки на третьому році війни один з елементів, і то не повністю, був прийнятий — перехід на корпусну структуру. Але це одна десята частина з того, що пропонувалося.

Нагадаємо, раніше генерал Назаров пояснив "Телеграфу", чому не варто шукати винних серед військових і цивільних за провали у ході війни.