З Бреста — на Львів. Генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару росіян

Україна мала плани прикриття кордону з білоруського напрямку

Після окупації Криму та захоплення частини територій Донбасу росіянами, у Генштабі ЗСУ усерйоз сприймали можливість наступу ЗС РФ уздовж білоруського кордону, аж до межі з Польщею. Вже сім-вісім років тому у нас існували плани збройної відсічі ворогу на цьому напрямку.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів перший заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України (до 2019) Віктор Назаров.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Ще коли я був при посаді до 2019 року, ми завжди розглядали Київський напрямок як дуже серйозну загрозу. На той час начальник Генштабу — головком Віктор Муженко — завжди прогнозував, що росіяни підуть у наступ і звідти. Він постійно на цьому наголошував, — каже генерал-майор ЗСУ.

За його словами, було відпрацьовано цілий комплекс навчання з урахуванням варіантів дій на цьому напрямку.

— Не розкрию секрет, що ми навіть серйозно розглядали можливість наступу росіян вздовж державного кордону — грубо кажучи, десь з Бреста у напрямку на Львів. Це не якась конспірологічна теорія, ми дійсно сприймали, що вони можуть спробувати відрізати нас від постачання допомоги із Заходу, — каже Віктор Назаров.

Він пояснив, що ця теорія виникла ще 2016—2017 років.

— На початок великої війни у 2022 році там були бригади, які прикривали цей напрямок. Якщо є ризик, ти не можеш його повністю проігнорувати, — додав військовий.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому головком ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний відкидав загрозу нападу росіян 2022 року.