Соратник Залужного объяснил, какие уроки Генштаб ВСУ извлек из первых месяцев войны

Когда заходит речь об ответственных, все сразу теряют к вопросу интерес

Хотя украинская разведка "проспала" полномасштабное вторжение россиян в феврале 2022-го, украинское командование извлекло ряд уроков из первых месяцев полномасштабной войны с Россией, которые повлияли на стратегию Вооруженных сил. Но реализовать удалось единицы из десятков предложений.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший советник главкома ВСУ Валерия Залужного (с 2021) Виктор Назаров. Он объяснил, какой из элементов управления войсками удалось изменить.

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— Во-первых, должна быть четко определена ответственность политического и военного руководства. Кто отвечает за войну, кто — за обеспечение. Было несколько попыток сделать это в Украине, еще до войны где-то начиная с 2021 года, а может и раньше, — говорит генерал-майор ВСУ.

Он напомнил о пресловутом законопроекте 4210, где было предложение подчинить главнокомандующего ВСУ министру обороны, а не исключительно президенту, как сейчас.

— Я был на многих рабочих совещаниях, посвященных проработке этого законопроекта. Когда ты задаешь вопрос, кто за что будет отвечать, сразу теряют интерес, и исчезает желание дальше заниматься этим вопросом. Этот законопроект с существенными правками прошел первое чтение, но в целом не принят, — говорит генерал Назаров.

Второй вопрос – система управления ВСУ и силами обороны в целом. Она должна быть четкой и понятной, а еще и прозрачной. Полномочия, ответственность, подотчетность гражданского и военном руководстве должны быть четко прописаны. Но этого как не было три года назад, так и сейчас нет, объясняет экс-советник главкома ВСУ.

— Если говорить о деталях, то структура и состав ВСУ не соответствуют характеру применения и задачам, которые выполняются и должны будут выполняться. Плюс полностью была разрушена система бывших военных комиссариатов. То есть, они стали ТЦК, но не приобрели способность. Плюс отсутствие базы военнообязанных данных, отсутствие автоматизации. А если нет учета, то и не будет понимания, как на эти процессы влиять, — говорит военный.

Он добавил, что с начала войны начали поднимать вопросы — восстановления, изменения системы управления Вооруженных сил. И только на третьем году войны один из элементов, и то не полностью, был принят – переход на корпусную структуру. Но это одна десятая часть того, что предлагалось.

Напомним, ранее генерал Назаров объяснил "Телеграфу", почему не следует искать виновных среди военных и гражданских за провалы в ходе войны.