Путін раптово порівняв рейтинги Залужного та Зеленського: кого він бачить фаворитом

У Москві почали давати раптові прогнози щодо наступних виборів в Україні

У Кремлі раптово вирішили порівняти політичні рейтинги президента України Володимира Зеленського та колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. Водночас там захотіли оцінити шанси Зеленського перемогти на наступних виборах.

Відповідні слова пролунали від Володимира Путіна у розмові з місцевими пропагандистами. За його словами, рейтинг Залужного "рівно вдвічі вищий" за рейтинг Зеленського.

"Не важливо, скільки у нього (Зеленського, — ред) відсотків, чотири чи скільки. Важливо інше — у нього рейтинг за нашими даними, і вони мають об’єктивний характер, рівно вдвічі менший, ніж у його найближчого можливого політичного суперника. Це пан Залужний, колишній командувач ЗСУ, якого заслали до Лондона", — сказав Путін.

Крім того, Путін вважає, що зараз шансів перемогти на виборах Зеленський "абсолютно немає". Також він назвав українського президента "фактором розкладання українського суспільства" та "токсичним для армії".

Прокоментував він і натяки президента США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні – Путін назвав їх бажанням "оздоровити політичну обстановку" в Україні.

Також глава Кремля заявив, що Україні буде "на руку", якщо Зеленський піде, а Росії — якщо він залишиться.

"Росії було б вигідно, щоб Зеленський залишався при владі та розкладав український режим ", — сказав він.

За даними опитування КМІС від 4-9 лютого 2025 року, рейтинг Зеленського становить 57%. Тобто, на переконання Путіна, рейтинг Залужного мав би дорівнювати 114%.