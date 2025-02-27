Генерал ЗСУ пояснив, чому військових хочуть зробити цапами-відбувайлами за здачу півдня

Влада намагається "натягти сову на глобус", каже Віктор Назаров

У кримінальному провадженні щодо окупації півдня генералів ЗСУ хочуть зробити винними, у той час як політичне керівництво України штучно залишиться осторонь судового процесу. При цьому південь країни було втрачено через низку заходів, у тому числі й політичних.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (з 2021) Віктор Назаров. За його словами, про справедливий розгляд справи мова не йде.

— Я не знаю, що в них на умі. На посаді спочатку радника, потім головного консультанта головнокомандувача я був дотичний до деяких документів по цій справі. На мою думку, там йде просто "натягування сови на глобус". Як професіонал я не міг мовчати, — каже генерал-майор ЗСУ.

За його словами, він дещо виносив у публічну площину, дещо радив колегам, плюс виконував свої функціональні обов’язки.

— В тому числі це стосується правового забезпечення, захисту військовослужбовців від незаконного кримінального переслідування. На мою думку, має місце абсолютний перегин в бік відповідальності лише військових. Це виглядає, як спроба зробити військових цапами-відбувайлами, — каже Віктор Назаров.

Я неодноразово наголошував, що коли країна веде війну й тримає оборону, тим паче з таким потужним ворогом, як Росія, лише одні військові заходи не спрацюють. Повинні комплексно вживатися всі інші заходи — політичні, дипломатичні, економічні, наукові, інформаційні, соціальні, правові, — наголосив радник головкома ЗСУ.

На його думку, в тих документах, що він бачив, не йдеться про справедливість.

— Це не виглядає навіть як спроба об'єктивно розібратися в фактичних обставинах того, що відбулося. У військовій справі може відбутися все, що завгодно: ти можеш все по документах начебто якісно спланувати, а отримаєш не той результат, який хотів. Бо ворог зміг перехитрити, перевершити в чомусь, — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше він пояснив, що в ЗСУ думають про справи проти генералів, які захищали Харківщину у травні 2024-го.