Темна шкіра була нормою ще 2000 років тому, і предки слов’ян, ймовірно, виглядали зовсім не так, як ми собі уявляємо

Коли ми думаємо про стародавніх європейців, перед очима зазвичай виникає образ світлошкірих людей із блакитними очима. Однак наука постійно кидає виклик усталеним уявленням, відкриваючи дивовижні факти про наше походження

Останнім часом у наукових колах активно обговорюється питання, що предки сучасних європейців, включаючи жителів Стародавньої Русі, могли мати темну шкіру. Ця тема викликає інтерес та суперечки, особливо на тлі недавніх досліджень, які проливають світло на еволюцію людської фізіології у Європі.

Історичний контекст

Дослідження показують, що перші люди, які мігрували до Європи близько 45 тисяч років тому, мали темну шкіру, адаптовану до умов Африки. Раніше вважалося, що шкіра європейців світлішала невдовзі після міграції в північні широти через зменшення ультрафіолетового випромінювання та необхідність синтезу вітаміну D. Проте нещодавні відкриття говорять про те, що цей процес був повільнішим, ніж передбачалося.

Наукові докази

Італійські дослідники, а також вчені з інших країн виявили, що 13 тисяч років тому всі європейці були темношкірими. Навіть 2000 років тому темна шкіра була звичайним явищем у регіонах, таких як Італія, Іспанія та територія сучасної України. Повністю європеоїдний тип зовнішності сформувався лише близько 1700 років тому.

Чи були чорношкірі серед русичів

З огляду на ці дані, цілком імовірно, що серед русичів, скіфів, сарматів та праслов’ян могли бути люди з темною шкірою. Однак прямих доказів цього немає і питання залишається предметом дискусії серед істориків та антропологів.

Слов’яно-арійські знання та міфологія

Варто зазначити, що деякі сучасні міфологічні та псевдонаукові концепції, такі як "Слов’яно-арійські веди", також торкаються теми древніх слов’ян та аріїв, хоча ці ідеї не підтверджені науковими даними та часто містять фантастичні елементи.

Дослідження показують, що еволюція людської фізіології у Європі була складнішою і повільнішою, ніж вважалося раніше. Хоча прямих доказів існування чорношкірих серед стародавніх русичів немає, наукові дані свідчать, що темна шкіра була звичайним явищем у Європі до недавнього часу. Це питання потребує подальших досліджень та обговорень у науковій спільноті.

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