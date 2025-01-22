Ярослав Мудрий розпочав амбітний проєкт перетворення Києва на сакральний центр Русі

Ярослав Мудрий, один із найзначніших правителів Київської Русі, жив у часи, коли людство відчувало великий страх перед Новим роком 1033. Цей рік був сприйнятий як ювілей тисячоліття з моменту воскресіння Христа, і багато людей вважали, що це може бути часом другого пришестя Христа для суду над світом.

Ярослав усвідомлював цю атмосферу тривоги та водночас прагнув використати її для створення нової сакральної ідентичності Русі. Історик розповів, як це позначилося на архітекторі Києва.

Київ як сакральний центр

Ярослав Мудрий розпочав активну розбудову Києва, прагнучи перетворити його на копію Єрусалима і Константинополя. Він зрозумів значення Києва як "другого Єрусалиму" для всієї Русі, що було закладено ще його батьком, Володимиром Великим, через християнізацію країни та будівництво Десятинної церкви. Ярослав продовжив цю традицію, зводячи величний собор Святої Софії, який став центральним храмом Київської митрополії. Цей собор символізував не лише духовну велич, але й політичну силу Русі на міжнародній арені.

Архітектурна концепція

Архітектурні рішення Ярослава були натхненні візантійськими традиціями. Київ почав нагадувати "новий Константинополь", з такими пам'ятками як Золоті ворота та різні храми. Ця концепція відображала бажання Ярослава створити місто, яке б стало не лише центром релігійного життя, але й символом нової епохи для всієї Русі.

Ідея "Київ — Новий Єрусалим"

Ідея Києва як "Нового Єрусалиму" має глибоке коріння в історії та культурі. Вона формувалася протягом століть і стала важливою частиною української духовності. Блаженніший Митрополит Володимир підкреслював зв'язок між Києвом і Єрусалимом, зазначаючи, що давньоруські книжники ототожнювали Русь із Києвом як центром християнства. Це уявлення стало основою для формування української національної ідентичності.Висновок

Таким чином, Ярослав Мудрий не лише пережив страх перед апокаліпсисом у 1033 році, але й використав його для створення нової сакральної концепції Русі. Його зусилля з перетворення Києва на "новий Єрусалим" стали важливим етапом у розвитку української культури та історії. Ця спадщина продовжує впливати на сучасне сприйняття Києва як духовного центру України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Великий хрестив Русь не з любові до віри. Ба більше, він мав численні гареми, що суперечить християнській доктрині.